Als sich der Bauausschuss im Juni mit dem Neubau des 2016 abgebrochenen Pionierstegs über den Stadtgraben beschäftigte, tropften den Stadträten die Augen. Über eine Million Euro sollte die barrierefreie Stahlkonstruktion kosten. Zu teuer, so befand der Ausschuss. Bitte noch einmal überarbeiten.

Lücke klafft

Das Filigrane gefällt

Das hat das Münchner Architekturbüro Kampik jetzt getan und vier alternative Varianten zum ursprünglichen Vorschlag vorgelegt. Über das Ergebnis darf nun der Bauausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch entscheiden. Unter anderem liegen auch zwei Alternativen aus Holz vor, das Baureferat würde aber der Haltbarkeit wegen lieber eine etwas abgespeckte Stahlversion bevorzugen.Bereits 2012 traten am Pioniersteg genannten Steig über den Stadtgraben zum Malteserplatz hin erste Schäden auf, nur knapp elf Jahre nach seiner letzten Erneuerung. Bis 2016 schaffte es das Baureferat dann mit zum Teil aufwendiger Flickschusterei diese gerne und oft frequentierte Passage vom Eisberg- und Katharinenviertel in die Altstadt zu halten. Doch dann war endgültig Schluss mit dem Kompromiss, die Tragfähigkeit der Konstruktion reichte einfach nicht mehr aus.Seither klafft eine Lücke von fast einem Jahr über dem Stadtgraben. Das liegt unter anderem daran, dass die Anforderungen an ein solches Bauwerk mittlerweile andere sind, als das noch vor Jahrzehnten gewesen ist. Insbesondere die Barrierefreiheit nimmt einen breiten Raum ein. Doch die engen, abschüssigen Rampen, die von der Ring-Seite zum Pioniersteg hinabführen, sind schon immer problematisch für Rollstuhl- oder Rollatornutzer.Die Planung des Münchner Architekturbüros sieht daher einen kompletten Umbau an dieser Stelle vor, unter anderem sollen die Auffahrtsrampen ganz wegfallen, der Durchbruch durch die Stadtmauer soll etwas breiter ausgeführt werden. Von der ursprünglich kalkulierten knappen Million Gesamtbaukosten inklusive Mehrwertsteuer, entfielen "nur" rund 700 000 Euro auf das eigentliche Brückenbauwerk, der Rest verteilt sich auf die Sanierung der Zwingermauer und des Grabenturms, die Erweiterung der Stadtmauerpforte, die Oberflächengestaltung und die Freianlagen.Um diese Kosten ging es aber nicht vorrangig im Juni 2016. Vielmehr hinterfragten die Mitglieder des Bauausschusses das eigentliche Brückenbauwerk. Das sollte wegen der schlechten Erfahrungen, die man beim Vorgänger mit Holz gemacht hat, nun in Stahl gearbeitet sein, in Cortenstahl. Hinter diesem Namen verbirgt sich die Stahlart, die sehr schnell wie eine Art Rost ansetzt, den Stahl aber so gegen die Korrision sehr langfristig schützt.Was den Stadtrat durchaus gefiel, war die filigrane Oberansicht des Bauwerks, der kühne Brückenschlag über den Stadtgraben. Auf dieser Basis arbeiteten die Architekten die vier Varianten aus, die allesamt etwas kostengünstiger ausfallen. Unbedingt musste die behindertengerechte Linienführung mit den sehr dezenten Steigungen beibehalten werden - wohl auch unabdingbar für ein öffentliche Förderung, die natürlich angestrebt werden soll.Heraus kamen zwei Stahl- und zwei Holzmodelle in der Preislage zwischen 414 000 und 592 000 Euro für die Brücke allein. Wobei die beiden günstigsten Entwürfe aus Holz gearbeitet sind. Dagegen allerdings spricht sich das Baureferat wegen der eher begrenzten Haltbarkeit aus. "Bei Holzbrücken ohne Überdachung gibt es leider zu viele Fälle, in denen entgegen aller Langlebigkeitsprognosen schon nach 20 bis 30 Jahren erneuert oder grundsaniert werden muss", heißt es in der Stellungnahme des Referats.Der "Favorit" des Referats ist daher aus Cortenstahl gearbeitet, die Preissenkung im Gegensatz zum Erstentwurf erreichen die Architekten durch schlichte Materialeinsparung beim Stahl und den Fundamenten. Dafür wird auf der anderen Seite eine Stütze im Stadtgraben notwendig, um die erforderliche Stabilität zu erreichen.Der Bauausschuss entscheidet nun am Mittwoch über die gewünschte Variante, erst dann kann ein Förderantrag eingereicht werden, um auszuloten, wie viel Eigenanteil die Stadt tragen muss.