"I bims" kam OB Michael Cerny schon auch noch über die Lippen, aber nicht gleich am Anfang seiner Rede zum Neujahrsempfang der Stadt am Freitagabend. Das wäre wohl etwas zu viel der Ehre für das Jugendwort des Jahres gewesen, trotz seiner Amberger Wurzeln. Auch der Amberger Weltrekord im "Mensch ärgere dich nicht" tauchte in Cernys Bilanz auf - ein weiterer Grund, warum er 2017 zu einem "besonderen Jahr" erklärte. Die "Bürgerbeteiligung" an den Spielbrettern war das eine, diejenige am Verfahren zur Tiefgarage und dem Neubau auf dem Bürgerspitalgelände das andere. Cerny nahm es als gutes Zeichen, "weil unsere Bürger eine echte Leidenschaft für unsere Stadt zeigen". Der OB kündigte an, die Stadt werde, um die "Information über die Projekte und den Austausch der verschiedenen Meinungen" zu forcieren, 2018 ein Online-Bürgerbeteiligungsportal aufbauen, "in dem wir unsere städtischen Projekte vorstellen und den Bürgern die Möglichkeit geben, ihre Anregungen auch außerhalb der formellen Bürgerbeteiligung einzubringen".