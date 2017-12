Alle Welt zieht Bilanz über das Jahr 2017. Was ist gut gelaufen, was schlecht? Wenn Oberbürgermeister Michael Cerny die vergangenen zwölf Monate Revue passieren lässt, regt er sich besonders über ein Thema auf - und es ist nicht das Bürgerspital-Areal oder die Neue Münze.

"Das nervt die Leute"

Tempo oder Qualität?

Besonders im Magen gelegen ist dem Rathauschef die Diskussion um den Stellenabbau bei Siemens und bei Grammer. Mitte Mai hatte es geheißen, Siemens wolle am Standort Amberg zur "Effizienzverbesserung" 400 Stellen streichen. ( www.onetz.de/1751529). Und nur wenige Tage später spitzte sich der seit Monaten schwelende Übernahme-Kampf bei der Firma Grammer zu ( www.onetz.de/1754770). "Der Erhalt von Arbeitsplätzen steht natürlich immer ganz vorn", sagt Cerny im Jahresgespräch mit der Redaktion. "Bei Siemens ist das tatsächlich von der Kommunikation her sehr unglücklich gelaufen." Der Standort sei ja schon häufiger in ähnlichen Situationen gewesen: "Da kommt ein Produkt weg und man schaut, dass ein neues herkommt. Nach einem gewissen Durchhänger hat man wieder den alten Stand." Cerny fragt sich bis heute, warum die Leute so verunsichert wurden, noch dazu "in einer Phase, wo eigentlich alle Überstunden machen".Der Oberbürgermeister erinnert sich an ein Gespräch mit der Unternehmensleitung im Rathaus. "Wir haben gefragt: Wie seht ihr das Amberger Werk?" Die Werkleitung sei mit am Tisch gesessen, auch Vertreter des Wirtschaftsministeriums. "Und da haben wir schon ein klares Bekenntnis bekommen: Siemens sieht diesen Standort nach wie vor als das Leitwerk im Bereich Automatisierung." Viel Aufregung also, die es nach Meinung des Stadtoberhauptes nicht gebraucht hätte. Er denkt dabei an die Beschäftigten. "Ein normaler Mitarbeiter will seine Arbeit machen, sein Geld verdienen, damit er seine Familie ernähren kann. Und dann plötzlich bist du Spielball von Beteiligungsgesellschaften. Das nervt die Leute." Möglicherweise sei diese Unsicherheit auch eine Ursache für die Politikverdrossenheit oder die Protesthaltung vieler Menschen. Die Menschen hätten erkannt: "Es ist nicht nur das Geld ungleich verteilt, sondern auch das Risiko." Natürlich hat es 2017 auch gute Nachrichten und weitaus weniger hektische Stunden im Rathaus gegeben. Von all den positiven Geschichten, pickt sich Cerny eine heraus, die zwar die Zeitungsseiten füllte, aber gar nicht so schrill daherkommt: "Eine wirklich positive Sache war das Lutherjahr, weil für mich erkennbar ein neues Verhältnis zwischen evangelischer Kirche und Stadt entstanden ist. Es war ein so schönes Miteinander mit den verschiedenen Veranstaltungen, dass ich sage, das war sicherlich eines der Highlights des Jahres 2017."Und wo geht die Reise hin, im neuen Jahr? Die Mega-Projekte Bürgerspitalgelände und Neue Münze werden Oberbürgermeister und Stadtrat natürlich weiter beschäftigen. Bei beiden Vorhaben muss die Stadt mittlerweile Abstriche im Zeitplan machen. Cerny zeigt sich gelassen und betont mit Blick auf die Neue Münze: "Warum machen wir das denn? Weil wir diesen Missstand des Leerstands beheben wollen und da tut jede Verzögerung weh. Jetzt ist die Frage: Ist Schnelligkeit oder Qualität im Moment das Wichtigere?"Die einen hätten gerne, dass der Bagger sofort rollt, weil sie das für ein wichtiges Signal halten. "Die anderen sagen: nehmt euch etwas mehr Zeit und schaut, ob es genau das ist, was wir an der Stelle wollen." Cernys Devise für die Neue Münze und das neue Jahr: "Wir werden nicht bis zum Sanktnimmerleinstag warten. Aber es muss schon passen."