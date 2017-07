Das war für die Vorsitzende des CSU-Ortsvereins Sebastian, Birgit Wittmann, ein außergewöhnlicher Termin. Es galt, an der Seite von Kreisvorsitzendem Stefan Ott etwa ein Drittel aller Mitglieder für langjährige Parteitreue zu ehren. Das war in Wittmanns Amtszeit eine bisher einmalige Aktion.

In der Schießl-Wirtschaft konnten aus unterschiedlichen Gründen aber nicht alle Jubilare an der Ehrung im Beisein von Oberbürgermeister Michael Cerny und Landtagsabgeordneten Harald Schwartz teilnehmen.Zur Ehrung standen an für 60 Jahre Peter Schlögl und Friedrich Nitschmann, für 55 Jahre Willibald Burger, für 50 Jahre Gregor Fritsch, für 45 Jahre Johann Weber und Elfriede Hahn, für 40 Jahre Gerhard Giess und Gabriele Uschald, für 35 Jahre Heinrich Herbort und Michael Kreutle, für 30 Jahre Anton Reidl sowie für 25 Jahre Markus Gebhard und Hans Weigert. Kreisvorsitzender Stefan Ott dankte den Geehrten für ihre Treue zur CSU und für das Engagement in verschiedenen Funktionen. Gleichzeitig appellierte er an die Mitglieder, sich im Bundestagswahlkampf persönlich als Werber einzubringen.Vor dem Ehrungsabend besichtigte eine interessierte Gruppe aus dem Ortsverband die Paulanerkirche im Zeichen des Jubiläums 500 Jahre Reformation. Pfarrer Joachim von Kölichen berichtete über die Feierlichkeiten und lobte die gute Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Stadtarchiv. Mesner Kurt Wenzel, das Gedächtnis der Pfarrei, so Kölichen, führte in die Geschichte der Reformation in Amberg ein und gab einen Einblick in die wechselvolle Vergangenheit der Paulanerkirche.