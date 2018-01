Aus bisher kostenlosen Parkplätzen werden kostenpflichtige - den Verantwortlichen bei der Stadt Amberg ist schon klar, dass man sich damit keine Freunde macht. Doch im Fall des Freiflächenparkplatzes an der Marienstraße sehen sie keine andere Möglichkeit.

Nicht sofort Strafzettel

Rückzahlung drohte

Die Stadt hat das Baufeld am Donnerstag an den Bielefelder Betreiber Goldbeck Parking Services übertragen, der auf dem Areal ab April ein Parkhaus mit über 800 Stellplätzen errichtet. Laut der städtischen Pressestelle werden auf der Freifläche in der Bauphase nur noch 70 der gegenwärtig etwa 200 Parkplätze vorhanden sein.Eine Änderung trat mit der Übergabe an Goldbeck sofort in Kraft: Die Freifläche wird jetzt bewirtschaftet. Das heißt, wer sein Auto dort abstellt, muss am Parkscheinautomaten Gebühren bezahlen - einen Euro für die erste Stunde, 60 Cent für jede weitere, maximal fünf Euro am Tag. Wie Oberbürgermeister Michael Cerny am Rande des Neujahrsempfangs auf AZ-Nachfrage erläuterte, sei diese Bewirtschaftung auch ein Signal an die Nutzer, dass sie sich spätestens in einigen Wochen andere Parkplätze suchen müssen, weil in der Bauphase deutlich weniger zur Verfügung stehen. Man habe die betroffenen Autofahrer informiert, indem man Zettel an die Windschutzscheiben steckte, um sie über die neue Situation aufzuklären. "Bei Einzelnen hat man dann gesehen, dass die Zettel einige Tage später immer noch dran waren." Vor allem diese Dauerparker müssten andere Abstellmöglichkeiten suchen. Bei der Stadt geht man davon aus, dass etwa die Hälfte der 200 Plätze von Bahnpendlern belegt wird, die den ganzen Tag dort stehen.Cerny sprach von einer "Kulanzphase", in der man Autos ohne Parkschein nicht sofort mit einem Strafzettel versehen werde. Doch auf mittlere Sicht führe kein Weg an der Nutzung von Ersatzparkplätzen vorbei. Das Klinikum etwa stelle für seine Mitarbeiter welche am früheren Hubschrauberlandeplatz zur Verfügung. Ansonsten verweist die Stadt auf das Gelände zischen der Schlachthausstraße und der Regensburger Straße gegenüber dem Bürgerspital, auf das Parkhaus am Ziegeltor, die Bahnhofstiefgarage, das Mariendeck, das während der Bauphase (bis Frühjahr 2019) geöffnet bleibt, und auf das Parkdeck Kräuterwiese, dessen Busanbindung zum Klinikum verstärkt werde.Dass der Freiflächenparkplatz bisher nicht bewirtschaftet wurde, hängt laut OB Cerny mit den Förderkonditionen für die Sanierung des Baumann-Geländes zusammen. Man hätte nämlich früher die Zuschüsse zurückzahlen müssen, wenn man für das Parken dort Geld verlangt hätte. Inzwischen gelte aber die Devise, dass es besser sei, auf der sanierten Fläche ein kostenpflichtiges Parkhaus zu errichten als auf einem von vornherein unbelasteten Areal.