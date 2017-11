Albert Duin macht Platz: Daniel Föst ist neuer Landesvorsitzender der Bayern-FDP. Der 41-Jährige wurde am Samstag beim Parteitag in Amberg mit klarer Mehrheit gewählt.

Daniel Föst ist neuer Landesvorsitzender der Bayern-FDP. Der 41-Jährige wurde am Samstag beim Parteitag in Amberg mit klarer Mehrheit gewählt. Vorgeschlagen wurde Föst vom bisherigen Landeschef Albert Duin. Dieser will sich auf seine Wunschrolle als Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2018 konzentrieren.Föst war bisher Generalsekretär der bayerischen Liberalen. Als Nachfolger schlug er Norbert Hoffmann aus Niederbayern vor.Auf dem zweitägigen Amberger Parteitag will die Bayern-FDP weitere Weichen für einen Wiedereinzug in den Münchner Landtag im Herbst 2018 stellen. Bei der letzten Wahl 2013 war die Partei nach fünf Jahren Parlamentspräsenz mit 3,3 Prozent aus dem Landtag geflogen.