Bevor das neue Parkdeck an der Marienstraße gebaut werden kann, beschäftigt es noch einmal den zuständigen Bauausschuss. Wie Baureferent Markus Kühne am Mittwoch in dessen Sitzung erläuterte, kann nämlich die ursprüngliche Planung, die ein Unter- und vier Hochgeschosse dafür vorsah, nicht umgesetzt werden.

Grund sei ein Abwassersammler im Untergrund, der aufwendig verlegt werden müsse. Stattdessen schlug Kühne vor, auf das Tiefgeschoss zu verzichten und fünf Obergeschosse zu bauen. Dem stimmte der Ausschuss dann auch einstimmig zu. Wobei Dieter Amann (SPD) aber wissen wollte, ob denn das Parkhaus künftig auch am Abend und an den Wochenenden Geld kosten werde.Das bejahte der städtische Rechtsreferent Bernhard Mitko mit dem Hinweis, das sei allgemein so üblich bei Parkhäusern. "Für eine Bewirtschaftung am Wochenende bin ich aber nicht", machte Amann deutlich. "Aber am Wochenende und in der Nacht kostet ein Parkhaus auch Geld", so Oberbürgermeister Michael Cerny dazu.