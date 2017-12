Es war eine der ersten und berechtigten Fragen: Was das wohl kostet? Jetzt weiß es die Stadt auf den Cent genau, und sie kommt in Sachen Notfallunterbringung von Flüchtlingen viel, viel besser weg, als alle zu hoffen wagten.

So sieht es Rechtsreferent Bernhard Mitko, bei dem die Fäden zusammenliefen. "Wenn wir am Anfang gewusst hätten, dass wir auf diesem Betrag sitzen bleiben, wären wir wesentlich entspannter geblieben", resümierte er seinen Bericht vor dem Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrates. Dieser Betrag, das sind exakt 27 902,02 Euro für die Zeitspanne vom April 2015 bis Juli dieses Jahres.Als Notfallunterkünfte wurden der Turnhallentrakt der Barbaraschule und später zusammen mit dem Landkreis die ehemalige Landwirtschaftsschule in der Adalbert-Stifter-Straße genutzt. Die Vorgabe des Krisenstabs der Staatsregierung lautete im Oktober 2014, so steht es in Mitkos Bericht, "kurzfristig 200 bis 300 Personen für die Verweildauer von fünf bis sechs Wochen" unterbringen und versorgen zu können. Habe es ganz am Anfang geheißen, der Freistaat übernehme sämtliche Kosten, so sei allmählich klar geworden, dass diese Gewissheit auf Dauer wohl keinen Bestand habe.Vorsorglich habe die Stadt dennoch beschlossen, die nötige Anzahl an Betten zu beschaffen, um auf jeden Fall gewappnet zu sein. Denn die Vorlaufzeit einer Zuteilung von unterzubringenden Flüchtlingen sei auf maximal 48 Stunden festgelegt worden. Im Winter 2014/15 habe dann tatsächlich keine Belegung stattgefunden. Der ursprüngliche Winternotfallplan sei aber später zu einer Dauereinrichtung umdefiniert worden, so dass die Kapazitäten später auch in Anspruch genommen wurden. Insgesamt hat das die Stadt 1 638 728,80 Euro gekostet. Erstattet wurden davon seitens des Freistaates 1 610 826,78 Euro.Die nötigen Ausgaben, so Kämmerer Franz Mertel, seien über ein Vorschusskonto abgewickelt worden, es soll jetzt aufgelöst werden. Der noch offene Betrag von knapp 28 000 Euro kann aus der allgemeinen Deckungsreserve dieses Haushaltsjahrs bestritten werden. Mitko merkte noch abschließend an, dass von dem von der Stadt Amberg noch auszugleichenden Betrag auch Utensilien und Geräte angeschafft worden seien, die durchaus dauerhaft von Nutzen seien. Etwa ein Notstromaggregat im Wert von rund 5000 Euro. Der Ausschuss nahm ohne Diskussion den Bericht zur Kenntnis und gab einstimmig die rund 28 000 Euro frei.

Bild: Marijan Murat/dpa