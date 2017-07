War das der künftige Landesvater? Finanz- und Heimatminister Markus Söder sprach am Montag im Festzelt des Raigeringer Burschenvereins. Der äußere Rahmen war eines Ministerpräsidenten schon mal würdig - auch wegen eines kleinen Formfehlers.

"SPD bedeutet Ärger"

Absage an die Türkei

Kämpfen Sie für die Freiheiten und Priorisierung von traditionspflegenden Vereinen und vermeiden Sie bürokratische Hindernisse für die Ausübung der Vereinstätigkeit. Burschenvereinsvorsitzender Stefan Nübler

Raigering. "Emotional komme ich damit ganz gut zurecht", scherzte Söder, gleich nachdem der Schlussakkord des ersten Stücks der Blaskapelle verklungen war. Die Hammerbachtaler Blousn hatte den Finanz- und Heimatminister aus Nürnberg per Defiliermarsch ins Raigeringer Festzelt gespielt. Nach den Protokoll-Regeln der Staatskanzlei steht dieses Stück nur dem amtierenden Ministerpräsidenten zu.Eskortiert von der Polizei bogen waren zuvor zwei dunkle Limousinen auf den Festplatz vor der Brauerei Sterk eingebogen. Ein Spalier aus Ehrengästen hatte sich zur Begrüßung aufgestellt und als der CSU-Politiker das Festzelt betrat, erhoben sich die meisten der rund 1600 Gäste von den Plätzen. Ein Auftritt, wie sich ihn ein Anwärter auf den Ministerpräsidenten-Posten nur wünschen kann. Entsprechend gut gelaunt präsentierte sich der 50-Jährige Franke bei seiner etwa einstündigen Rede.Ein bayerischer Landesvater muss Menschen in einem Bierzelt unterhalten können - das gilt bei den Christsozialen als ausgemacht. Söder beherrscht die Klaviatur dieses Metiers perfekt. Mit Komplimenten an die Festdamen und den Burschenverein sowie einer gehörigen Portion Selbstironie startete er seinen Ausflug in die Finanz-, Sicherheits- und Außenpolitik. Seine politischen Kernaussagen garnierte er mit Plaudereien aus dem Nähkästchen.Über den Tag zum Beispiel, an dem er CSU-Anhänger wurde. "Das war 1972, da war ich fünf Jahre alt", sagte Söder. "Und ich habe vom Spielen so einen roten Aufkleber mit heimgebracht, auf dem ,Willy wählen' stand. Da hat mich mein Vater aber sowas von ins Gebet genommen. Seitdem weiß ich: SPD bedeutet Ärger." Die e inhaltlichen Aussagen hatten natürlich die bevorstehende Bundestagswahl im Blick: Söder forderte Steuersenkungen, die Abschaffung des Länderfinanzausgleichs und ein Ende des Solidaritätszuschlags. Und er versäumte es nicht, die Erfolge der CSU-Politik in den Fokus zu rücken: "Europa ist nur stark, weil Deutschland es Deutschland so gut geht. Und Deutschland ist nur so gut, weil es uns Bayern gibt." Am Vormittag hatte der Minister zusammen mit seinem Chef Horst Seehofer noch den Bayernplan - das Wahlprogramm der CSU - vorgestellt. Am Abend wiederholte er einen zentralen Punkt, in dem sich die CSU von ihrer Schwesterpartei unterscheidet: "Wir brauchen eine Begrenzung der Zuwanderung." Ausdrücklich bedankte sich Söder bei den Ehrenamtlichen, die die Flüchtlinge betreuen. Was sie leisten, sei ein "Beispiel für Barmherzigkeit".Den lautesten Applaus erhielt der Minister für seine Absage an eine EU-Mitgliedschaft der Türkei und seine Forderung, die doppelte Staatsbürgerschaft abzuschaffen. "Man kann nicht zwei Herren gleichzeitig dienen", rief er. Die Ausschreitungen beim G 20-Gipfel in Hamburg lieferten ihm eine Steilvorlage beim Thema Innere Sicherheit. Er werde für die Anerkennung von Video-Beweisen kämpfen. Rot-Rot-Grün argumentiere da an der Realität vorbei. "Die Menschen erwarten Sicherheit und keine Ideologie."Das Burschenfest geriet trotz des Streifzugs durch internationale Sphären der Politik nicht in den Hintergrund. Einen bemerkenswerten Auftritt absolvierte zu Beginn der Veranstaltung der Vorsitzende des BV 07, Stefan Nübler. Er brachte einen "dringenden Hilferuf" des ausrichtenden Vereins vor. "Kämpfen Sie für die Freiheiten und Priorisierung von traditionspflegenden Vereinen und vermeiden Sie bürokratische Hindernisse für die Ausübung der Vereinstätigkeit." Nur so würden tausende Ehrenamtliche das bayerische Gut an Bräuchen und Traditionen in der modernen Zeit der Digitalisierung mit all ihren Neuerungen auch in Zukunft pflegen. Nübler rief die Gäste im Zelt auch auf, an der Demo für den Erhalt der Raigeringer Schule teilzunehmen.