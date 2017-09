Als junger CSU-Bundestagsabgeordneter hat Rudolf Kraus 1976 schon einmal erlebt, wie sich seine Partei in Wildbad Kreuth von der CDU losgesagt hat. Vehement sprach er damals gegen diesen Schritt - und auch heute hält er nichts von den Überlegungen, die CSU als rechte Alternative zur CDU zu etablieren. "Die Spaltung von CDU und CSU würde immer bedeuten, dass sich die CSU in Bayern ebenfalls spalten würde", macht er seine Position deutlich.

Ein Trennung würde für beide Parteien das Unglück bringen. Rudolf Kraus zu den aktuellen Abspaltungsgedanken der CSU

Diese Koalition wird den Grünen definitiv schaden. Helmut Wilhelm zu den Aussichten auf eine Jamaika-Koalition.

Und ein Bruderkampf der christlichen Parteien wäre seiner Meinung nach das Schlimmste, was diesen passieren könnte. "Ein Trennung würde für beide Parteien das Unglück bringen." Viel wichtiger wäre Kraus Politik, die nicht an den Bedürfnissen des Volks vorbei geht. "Wir müssen wieder mehr drauf schauen, dass der kleine Mann nicht zu kurz kommt." Insbesondere meint der ehemalige Staatssekretär im Sozialministerium, der von 1976 bis 2005 im Bundestag saß, die Rentner. Warum, so fragt er, geht es beispielsweise den alten Menschen in Österreich deutlich besser als in Deutschland? Soll Horst Seehofer zurücktreten? Nein, sagt Rudi Kraus. Nicht Seehofer allein habe das Desaster von Sonntag zu verantworten. "Und wer soll es denn sonst machen?"Acht Jahre lang, von 1994 bis 2002, vertrat Helmut Wilhelm die Grünen im Bundestag. Der Erfolg der AfD überrascht ihn nicht. "Aber ich bin beunruhigt, dass bei uns eine Partei gewählt wird, die eigentlich kein originäres Programm hat." Jamaika heißt das Zauberwort, die Koalition von CDU, FDP und Grünen. "Das wird wohl der einzige Weg sein, Neuwahlen zu verhindern", gibt sich Wilhelm pragmatisch. Wohl wissend, dass Jamaika gefährlich ist für seine Partei. "Diese Koalition wird den Grünen definitiv schaden", so sagt er und sieht zahlreiche Kröten, die auf dem Weg nach Jamaika zu schlucken sein werden."Die FDP ist ja teilweise diametral entgegengesetzt", stellt er nüchtern fest. Am Ende werde das auf Kosten der Grünen gehen. Trotzdem gebe es wohl keine Alternative.