Es war relativ ruhig um Klaus Ebenburger. Doch bei seiner Nominierung durch die Grünen-Kreisverbände wird der Stadtrat, der nun auch in den Landtag will, deutlich: Er sehe die CSU im Herbst bei unter 40 Prozent. Denn: "An ihrer Spitze tummeln sich nur Hochstapler und Dummköpfe."

Amberg. (gfr) Weit aus dem Fenster lehnte sich Ebenburger bei dem Treffen am Montagabend, bei dem er von den Grünen-Kreisverbänden Amberg-Stadt und Amberg-Sulzbach zum Direktkandidaten für die Landtagswahlen gekürt wurde. Eine Aussage: Eigentlich gehöre die CSU weg, "denn an ihrer Spitze tummeln sich nur Hochstapler und Dummköpfe".In der Schießl-Wirtschaft nominierten die Grünen ihre Bewerber, mit denen sie den Wahlkampf für den Bayerischen Landtag und den Bezirkstag bestreiten wollen. Hans-Jürgen Bumes, der örtliche Grünen-Kreisvorsitzende, meinte, es sei an der Zeit gewesen, dass die Oberpfälzer Grünen mit dem Regensburger Stefan Schmidt wieder im Bundestag vertreten sind. Kein gutes Haar ließ Bumes an Landwirtschaftsminister Christian Schmidt wegen dessen Glyphosat-Zustimmung. Offensichtlich hätten sich Union und SPD bereits von den Klimaschutzzielen verabschiedet, sagte Bumes mit Blick auf die aktuellen Sondierungsgespräche. Nach der Bundespolitik ging es dem Amberger-Grünen Chef um die Landes- und Kommunalpolitik. Bayern sei Weltmeister im Flächenverbrauch. Und dafür sei OB Michael Cerny ein geeignetes Beispiel, denn der befürworte die Kümmersbrucker Westumgehung, mit der schützenswerte Landschaft zerstört werde.Danach sprach Bundestagsabgeordneter Stefan Schmidt: "Wir hätten in Berlin genügend zu tun, aber seit Monaten käme die Kanzlerin einfach nicht in die Puschen." Schmidt leitete auch die Kandidatenkür, bei der Klaus Ebenburger betonte, dass er schon immer ein Grüner gewesen sei. Selbst als Freier Wähler. Er kandidiere für den Landtag, um Amberg vor der CSU zu schützen, die für ein chaotisches Schulsystem und eine verkorkste Polizeireform verantwortlich sei. Eigentlich gehöre die CSU in Bayern "endlich weg", was aber nicht gelingen werde. 40 Prozent minus X seien aber aus seiner Sicht ein erstrebenswertes Ziel.Für den Bezirkstag soll Gabi Mutzbauer, eine Lehrerin aus Sulzbach-Rosenberg, kandidieren. Die Arbeit dieses Parlaments müsse transparenter und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Als Arbeitsschwerpunkte habe sie sich eine bessere Beratung Suchtkranker, die Stärkung der Kinder- und Jugendpsychiatrie, den Ausbau der Inklusion und die Verringerung des Pflegenotstandes vorgenommen. Mit 11 von 17 Stimmen wurde Ebenburger als Direktkandidat für den Bayerischen Landtag nominiert, für Mutzbauer sprachen sich alle Anwesenden aus.Als "Kandidaten mit Votum" schlagen die Grünen-Kreisverbände der Bezirksversammlung im Februar in Regensburg Yvonne Rösel für die Landtagsliste und Elias Wolf für die Bezirkstagsliste vor. Wolf hatte sich klar gegen Marianne Mimler-Hofmann (Auerbach) durchgesetzt.