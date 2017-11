Wer oder was ist das Josefshaus? Und wer von Ambergs jungen Leuten war überhaupt schon einmal in diesem Gebäude? Immerhin einer kann sich an diesem Vormittag dunkel erinnern, schon einmal diesen großen Saal betreten zu haben, der sich hinter dem Namen verbirgt. Das ist aber nicht ärgerlich, sondern genau das Konzept, das hinter dieser Veranstaltung steckt: Schüler der Klassen 9 bis 12 aus den weiterführenden Schulen Ambergs machen sich Gedanken zur Stadtentwicklung aus ihrer Sicht.

Die Veranstaltung, die im Saal der Stadtwerke über die Bühne geht, ist Teil des ISEK-Prozesses, also der Erstellung eines Stadtentwicklungskonzepts für Amberg. "Ihr seid unsere Ideengeber", sagte OB Michael Cerny, der den offiziellen Startschuss gab. Einziger Arbeitsauftrag an die jugendlichen Teilnehmer vorher: Sie sollten ein Foto von ihrem Lieblingsplatz in der Stadt machen. Martin Birgel, Geschäftsführer des Münchner Ingenieurbüros Dragomir, das mit ISEK betraut ist, gab den entscheidenden Punkt vor: "Wir wollen eure Ideen für konkrete Orte in der Stadt kennenlernen." Zur Auswahl standen hier unter anderem der Multifunktionsplatz, der Bereich Vils und Kräuterwiese, das Parkdeck Marienstraße oder eben das Josefshaus samt Rossmarkt. "Ihr müsst euch intensiver mit eurer Stadt beschäftigen als ihr das sonst tut", bekamen die Jugendlichen noch mit auf den Weg, dann ging es auch schon mitten hinein in die Arbeitsgruppen. "Wie sieht es denn entlang der Vils aus?", ist eine der Fragestellungen, die auf den großen Tischen liegen. Eine zentrale Frage dreht sich um den Verkehr, um den Altstadtring, der zwar das Fortkommen von A nach B enorm beschleunigt, der sich aber auch wie eine schier unüberwindliche Sperre zwischen die Altstadt und den Außengürtel der Stadt legt.Dabei laufen die Diskussionen immer unter der Maßgabe, die Clara Berger von Dragomir formulierte: " Wir haben mit ISEK die Chance, das Stadtbild zu verbessern und den Einzelhandelsstandort zu stärken." Das geht nicht von heute auf morgen, das macht sie auch deutlich. Allein der ISEK-Prozess ist ihrer Aussage nach auf eineinhalb bis zwei Jahre angelegt. Ein Blick in die eigene Zukunft also, den die jungen Leute an diesem Vormittag unternehmen. Dem ein weiterer Ende November folgen soll.