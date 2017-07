Soll das Raigeringer Schulhaus geschlossen werden? Die Frage an den zuständigen Referenten Wolfgang Dersch in der Stadtratssitzung war eindeutig. Seine Antwort auch: Ja. Die Politik sieht das aber anders.

Schließung empfohlen

Die Zeit drängt

Raigering. Unter dem Tagesordnungspunkt 20 bekam der Stadtrat am Montag kurz vor 22 Uhr noch knapp den aktuellen Schulentwicklungsplan für die Stadt Amberg vorgelegt. Darin finden sich akribisch aufgelistet Zahlen und Fakten, auf deren Basis sich die Verwaltung Gedanken darüber gemacht hat, was in den kommenden Jahren mit den Schulgebäuden passieren muss, für deren Unterhalt die Stadt Amberg zuständig ist. Das alles unter der Maßgabe, dass die Gesamtzahl der Schüler seit 2006 um rund 17 Prozent, die der Gymnasiasten gar um 33 Prozent zurückgegangen ist."Auf der anderen Seite steigt aber der Raumbedarf", so Dersch. Eine erweiterte Mittagsbetreuung und den Ausbau der Ganztagesschule nannte er als Gründe. Zwar wird sich der Schul- und Sportausschuss in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 18. Juli, erst genauer mit dem Schulentwicklungsplan befassen, beim Raigeringer Schulhaus schauten die Stadträte aber schon einmal etwas genauer hin. Übereinstimmend empfehlen nämlich Staatliches Schulamt und Verwaltung, bei der Dreifaltigkeitsschule, zu der Raigering gehört, eine Einhäusigkeit herzustellen. Was nichts anderes bedeutet, als die Schließung der Raigeringer Dorfschule."Das ist eine Grundsatzentscheidung", sagte Wolfgang Dersch, der diese bei der Politik wusste. "Aber SPD und CSU haben sich für den Erhalt ausgesprochen", legte OB Michael Cerny die Gegenposition vor. Denn kurz nachdem die Sozialdemokraten vor einer Zeit die Schule besucht und die Dringlichkeit ihrer Sanierung festgestellt hatten, tat das unlängst auch die CSU. "Eine Schließung der Raigeringer Schule kann man eigentlich nur fordern, wenn man politischen Selbstmord begehen will", war hinter vorgehaltener Hand in der Sitzung zu hören.Die Verwaltung sieht das naturgemäß etwas anders. Das Staatliche Schulamt schreibt in seiner Stellungnahme: "Aus schulorganisatorischer und pädagogischer Sicht ist der Erweiterungsbau am Hauptstandort der Sanierung des Schulhauses in Raigering vorzuziehen." Und in der Stadtverwaltung rechnet man mit Mehrkosten bei einer Sanierung oder einem Neubau in Raigering von einigen Millionen Euro.Dabei drängt die Zeit, der Schulentwicklungsplan spricht eine deutliche Sprache. So empfiehlt er eine "dringende Beseitigung der brandschutzrelevanten Mängel" oder alternativ dazu gleich einen Ersatzneubau. Auch der energetische Zustand des Gebäudes bekommt durchweg schlechte Noten. Außerdem müssten laut Entwicklungsplan für die erforderliche Barrierefreiheit zwei Aufzüge, ein barrierefreier Zugang und eine barrierefreie WC-Anlage errichtet werden.Das Fazit bezüglich der Raigeringer Schule fällt entsprechend negativ aus: "Die Mängel in Bezug auf den Brandschutz, die Energieeinsparung, die Hygiene und den allgemeinen baulichen Gesamtzustand des Schulgebäudes sind so enorm, dass rascher Handlungsbedarf besteht. Das Schulgebäude sollte dringend generalsaniert oder ein Ersatzneubau erstellt werden. Aufgrund der enormen finanziellen Aufwendungen bei einer Generalsanierung erscheint ein Ersatzneubau wirtschaftlicher."