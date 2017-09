Am 24. September bestimmen die Bürger, wer die nächsten vier Jahre ihre Interessen vertreten soll. Seit Gründung der Bundesrepublik haben sechs Männer das Direktmandat im Bundeswahlkreis Amberg erobert. In einer Serie stellt die AZ diese Parlamentarier vor. Heute: Dr. Josef Schatz, Mitglied des Bundestags (MdB) von 1949 bis 1953.

Geld für Region auftun

Franz Josef Strauß wettert

Nach dem Zweiten Weltkrieg lag Deutschland am Boden, der totalen Niederlage folgte der moralische Offenbarungseid. Die Trümmer waren noch längst nicht alle weggeräumt, da markierte die Gründung der Bundesrepublik Deutschland einen neuen Anfang, bot eine Chance, es diesmal richtig zu machen. Einer der wichtigen Schritte war die Wahl des neuen Parlamentes im August 1949. Das allererste Direktmandat im Bundeswahlkreis Amberg sicherte sich der Rechtsanwalt Dr. Josef Schatz. Er war vor dem Krieg bereits Mitglied der Bayerischen Volkspartei und wurde von den Nationalsozialisten sogar für kurze Zeit verhaftet. Nach dem Krieg, in dem er an der Front diente, gründete er mit anderen Mitstreitern die CSU in Amberg und übernahm auch den Vorsitz des Kreisverbandes.Sein Wahlprogramm fasste der 44-jährige Kandidat so zusammen: "Schließlich bin ich daran interessiert, dass wir Geld für unsere mittlere Oberpfalz bekommen, um die wirtschaftliche Depression bei uns zu beseitigen und damit auch die Arbeitslosen wieder in geregelte Arbeit zu bringen." Dafür wollte Schatz den Wohnungsbau für Flüchtlingsfamilien fördern, Deutschlands Beitritt zum Europarat forcieren und die Marke "Made in Germany" stärken.Ein Ziel, da gab sich der Kandidat keiner Illusion hin, war jedoch unerreichbar. Grundsätzlich aber hielt er daran fest: "Die Einigung aller deutschen Besatzungszonen muss angestrebt werden." Die Amberger Zeitung war sich sicher: Mit Schatz ziehe ein Mann in die Volksvertretung ein, "der durch seine bewusst christliche Haltung, sein Wissen um geschichtliche Zusammenhänge und staatsrechtliche Erfordernisse, sowie durch seine feste charakterliche Haltung die Gewähr bietet, dass die Belange der Bevölkerung besonnen und überlegt vertreten werden". Seine Wahl sei Beleg für die "gereifte politische Vernunft der Bevölkerung".Dass allerdings betont wurde, Josef Schatz sei ein "geborener Amberger, der seine Heimat mindestens genauso liebt wie jeder Anhänger der Bayernpartei", weist schon darauf hin, dass die politischen Verhältnisse noch lange nicht so klar waren, wie später. Schatz wurde mit nur 33,5 Prozent der Stimmen gewählt. Im Wahlkreis, der aus der Stadt, dem heutigen Landkreis Amberg-Sulzbach und dem Landkreis Neumarkt zusammengesetzt war, sammelte er 35 502 Stimmen, die Kandidaten der Bayernpartei (25 963) und der SPD (23 747) folgten knapp auf. In Amberg alleine lag die Bayernpartei (BP) in der Wählergunst sogar klar vorne.Das Ergebnis spiegelt die damalige politische Landschaft in Bayern wieder: Die BP war der CSU als sehr starke Konkurrenz erstanden und es schien längst nicht ausgemacht, wer sich schließlich durchsetzen würde. Konrad Adenauer wollte die Bayernpartei in seine erste Regierung holen, doch die CSU drohte für diesen Fall postwendend mit Austritt.Franz Josef Strauß dekretierte, man wolle "die BP als ernst zu nehmendes politisches Element wieder loswerden". In den folgenden Jahren verfolgte die CSU eine Doppelstrategie, um den Konkurrenten klein zu bekommen. Einerseits ging man mit allen Mitteln gegen die Bayernpartei und ihre Repräsentanten vor, jeder rhetorische Tiefschlag war erlaubt. Andererseits versuchte man, Bayernpartei-Personal abzuwerben. Dies führte nach Ablauf der Legislaturperiode schließlich dazu, dass die Christsozialen im Amberger Wahlkreis einen neuen Mann für Bonn nominierten, den 2. Vorsitzenden der Bayernpartei, Anton Donhauser.Dr. Josef Schatz blieb zumindest das Privileg, als erster Bundestags-Direktabgeordneter Geschichte geschrieben und einen Trend begründet zu haben: Vier der bisher sechs Direktabgeordneten waren Juristen.