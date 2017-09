Der SPD-Kreisverband läutete am Dienstagabend den Wahlkampfabschluss im Hahnbacher Gasthof Ritter ein. Als Gastredner des Abends waren MdB Uli Grötsch und Direktkandidat Johannes Foitzik angekündigt. Beide versuchten auf ganz eigene Weise, die Sozialdemokraten auf den Endspurt im Wahlkampf einzustimmen. Verloren gibt die SPD das Rennen um die Parlamentssitze noch lange nicht, auch wenn aktuelle Umfragen nicht gerade rosige Zahlen für Martin Schulz und seine Partei versprechen. "Wir wollen die vielen unentschlossenen Wähler überzeugen. Denn wir haben das bessere Programm und den besseren Kandidaten", kündigte Kreisvorsitzender Uwe Bergmann die beiden Hauptredner an.

Generalsekretär heizt ein

Klar für Solidarität

Klares Nein zur AfD Immer wieder im Mittelpunkt stand an diesem Abend die AfD. In Sulzbach-Rosenberg fand parallel zur SPD-Veranstaltung in Hahnbach eine Kundgebung der Alternative für Deutschland statt.



"Am Sonntag entscheidet sich, ob nach 1945 wieder Nazis und Rassisten ins Parlament einziehen", griff Bundestagsabgeordneter Uli Grötsch die politischen Gegner an. Deshalb forderte er dazu auf, am Sonntag auf jeden Fall zur Wahl zu gehen, um den Rechtspopulisten jede Stimme zu nehmen. Direktkandidat Johannes Foitzik bedauerte, dass viele Wähler sich von den flachen, populistischen Reden der AfD verführen ließen. Sie unterschätzten dabei die Gefahr, die von einer solchen Partei ausgehe.



Deutliche Worte fand Uwe Bergmann aus Schnaittenbach. "Der Korridor des rechten Vokabulars wird immer breiter", äußerte der Kreisvorsitzende seine Besorgnis. Das "Völkische" wieder positiv zu besetzen und das Holocaust-Denkmal als Denkmal der Schande zu bezeichnen, zeige Geschmacklosigkeit und Verleugnung deutscher Geschichte, die von Leuten wie Gauland und Höcke öffentlich betrieben werde. "Es wird Zeit, dass dagegen juristisch vorgegangen wird", so Bergmann. (pmst)

Den Anfang machte MdB Uli Grötsch, zunächst noch mit ruhiger Stimme. Der Generalsekretär der Bayern-SPD lobte Johannes Foitzik, der die Partei herausragend repräsentiere. In Martin Schulz sieht er "den besten Kanzlerkandidaten seit langer Zeit". Er überzeuge nicht nur auf der großen europäischen Bühne, sondern auch auf der des kleinen Mannes, wie die letzte Wahl-Arena gezeigt habe. Dann wurde es lauter, der Ton verschärfte sich, als Grötsch zum Rundumschlag gegen die politische Konkurrenz ausholte und dabei von Thema zu Thema sprang. Jetzt kam richtige Wahlkampfstimmung auf. "Könnt ihr mir drei Ziele der Union für die Zukunft nennen?", spielte er auf "die Konzeptlosigkeit" der CDU/CSU an. Dies falle besonders bei der Rente auf, bei der Bundeskanzlerin Angela Merkel trotz Abfall des Rentenniveaus bis ins Jahr 2030 keinen Handlungsbedarf sehe. Stattdessen werde in Kreisen der Union die Rente mit 70 gefordert, bei der JU sogar eine Anpassung an die durchschnittliche Lebenserwartung. Nur mit einer SPD als stärkster Kraft könne eine sichere Rente gewährleistet werden. Auch in anderen Bereichen wie Rüstungspolitik, Bildung und Digitalisierung grenzte sich Grötsch klar von der Union ab. Für den Sonntag machte er seinem Mitbewerber Foitzik Mut: "Platz 27 ist durchaus drin, und wir haben auch noch einen Platz in unserer Fahrgemeinschaft frei."Direktkandidat Foitzik stand als nächster am Mikrofon. Was bedeutet Gerechtigkeit? Unter dieses Motto stellte er seine Rede. Gerechtigkeit sei ein Gefühl, ein Grundbedürfnis, etwas, was man von anderen erwarte. Gerade bei den kleinen Leuten falle auf, "dass wir eine Schieflage in Deutschland haben". Eine Lösung für das Problem biete weder die FDP, "die Partei des wohlhabenden Mittelstandes", noch CDU/CSU, die keinen Handlungsbedarf sehe und befristete Arbeitsverhältnisse ausbaue. "Wir sind die, die sich um die kleinen Leute kümmern, schon allein aus unserer Geschichte heraus", machte Foitzik deutlich. Prekäre Arbeitsverhältnisse, niedrige Renten, teure Bildung - alles Dinge, die in der Gesellschaft falsch liefen. "Wir brauchen die Solidargemeinschaft. Hier muss der Gesetzgeber eingreifen", appellierte der Neumarkter. An das Ende formulierte er eine klare Botschaft und erntete stehenden Applaus: "Wir müssen wieder mehr füreinander einstehen."