Derzeit bezahlt die Stadt Amberg für die Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber pro Jahr rund 585 000 Euro. Wobei bezahlt an sich nicht der richtige Ausdruck ist. Denn die Kommune finanziert die Summe nur vor.

Eine Formalie

Kosten sind garantiert

Der Freistaat Bayern und die Bundesrepublik Deutschland erstatten den vollen Betrag am Ende wieder zurück. "Das wird praktisch mit einjähriger Verzögerung refinanziert", sagt Harald Knerer-Brütting, der städtische Sozialreferent.Knerer-Brütting stellte nichtsdestotrotz am Donnerstag im Hauptausschuss eine Gebührensatzung für städtische Asylbewerberunterkünfte vor. "Dabei geht es einfach um Rechtssicherheit", versuchte OB Michael Cerny ein gewisses Licht in die Verunsicherung der Stadträte zu bringen. Denn warum eine Satzung, wenn Bund und Freistaat ohnehin am Ende zahlen? Harald Knerer-Brütting erklärte: Solange ein Asylbewerber nicht anerkannt ist, trägt ohnehin der Freistaat Bayern die Kosten. Danach geht die Kostenträgerschaft in kreisfreien Städten auf die Kommune über. Aber eben nur die Kostenträgerschaft und nicht die eigentlichen Kosten. "Wir sollten aber als Rechtsgrundlage eine Satzung erlassen mit Gebühren für die Fehlbeleger", so Knerer-Brütting. Wobei "Fehlbeleger" diejenigen Asylbewerber sind, die zwar anerkannt wurden, aber noch nicht in einer eigenen Wohnung leben."Bund und Länder garantieren aber die Kostenübernahme", so Knerer. Interessant sind die Kostensätze in der Satzung allemal. So sind beispielsweise für eine alleinstehende oder einem Haushalt vorstehende Person pro Monat 278 Euro zu entrichten, für Haushaltsangehörige 97. Detailliert regelt das Papier ansonsten die Höhe der Verpflegung (137 Euro für Erwachsene) und Haushaltsenergie (33 Euro). Für Kinder und Jugendliche fällt die Summe entsprechend geringer aus.Und natürlich wird auch Einkommen oder Vermögen, über das die Asylbewerber verfügen, angerechnet, der staatliche Anteil entfällt dann ganz oder wird entsprechend reduziert. Die Satzung tritt zum 1. März in Kraft, wenn der Stadtrat in seiner Sitzung am 29. Januar der einstimmigen Empfehlung des Hauptausschusses folgt und ebenfalls für die deren Einführung stimmt.