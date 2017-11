Die Arbeitsgemeinschaft 60plus im SPD-Stadtverband hat einen neuen Vorstand gewählt. Vorsitzende der Senioren ist Sonja Höcherl. Bei dem Treffen gab es mit Blick auf die Stadt aber auch viele kritische Töne.

Amberg. In ihrem Rechenschaftsbericht blickte die bisherige Vorsitzende Rosemarie Hentschel auf die zahlreichen Aktivitäten zurück.Dabei habe es sich um eine gesunde Mischung aus politischen und geselligen Veranstaltungen gehandelt. Plättenfahrt, Grillfest und monatliche Stammtische seien feste Bestandteile des Programms gewesen.Die Beteiligung an der Erstellung des seniorenpolitischen Gesamtkonzepts für die Stadt war laut Hentschel ein Schwerpunkt. "Leider", so die scheidende Vorsitzende, "wurde in Amberg kein Seniorenbeirat installiert". Die Senioren-Foren seien kein adäquater Ersatz. Auch bei der Barrierefreiheit in der Innenstadt und am Bahnhof gebe es noch erheblichen Handlungsbedarf. Außerdem lobte Rosemarie Hentschel die generationenübergreifende Zusammenarbeit mit den Jusos bei der Diskussion über Themen wie Rente und Generationengerechtigkeit.Wie Rosemarie Hentschel traten laut einer Presse-Info auch Evelin Lux, Günther Pförtsch und Eduard Rast bei den Neuwahlen nicht mehr an. Grußworte sprachen SPD-Stadtverbandsvorsitzender Martin Seibert und der Vorsitzende von 60plus im SPD-Unterbezirk Amberg-Sulzbach-Neumarkt, Wolfgang Fesich.Sonja Höcherl wurde zur neuen Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft gewählt. Stellvertreterin bleibt Ingrid Lay. Gerlinde Müller ist Schriftführerin. Ihr steht Ingrid Weber zur Seite. Als Beisitzer komplettieren Ursula Jäger, Theresia Vahle-Röck und Rita Weber den Vorstand.