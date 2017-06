Mehr in die Bildung investieren: Diese Forderung erhob bei einer Veranstaltung des Unterbezirks der Arbeitsgemeinschaft für Arbeiternehmerfragen in der SPD in der Alten Kaserne der Direktkandidat für den Wahlkreis Amberg, Johannes Foitzik. Um die Auswirkungen bei der Entwicklung Industrie 4.0 zu bewältigen, sei dies bedeutsam.

Nach einführenden Worten durch den Vorsitzenden Karl-Heinz König umriss der Referent die Stationen der Industrie 1.0 bis 4.0. Die erste dieser Art fand um 1850 statt, als die Maschinen von Dampf und Wasser angetrieben wurden. Fließbandarbeit und Massenproduktion waren Bestandteil der zweiten industriellen Revolution, der in den 80er-Jahren des 20. Jahrhundert der verstärkte Einsatz von Computern folgte.Intelligente und digital vernetzte Systeme bilden die Grundlage für die vierte Stufe dieser technischen Entwicklung. Der Mensch als Arbeitskraft werde nur noch dann gebraucht, wenn ein Computersystem ausfalle, betonte Johannes Foitzik.Die Beschäftigten haben in einem solchen Fall die Aufgabe, den Ausrutscher der Maschine zu korrigieren und sie wieder zum Laufen zu bringen. Maschinen lernen selbst und entwickeln ihre Intelligenz weiter, mit der Folge, dass viele Arbeitsplätze wegfallen. Auswirkungen spüren aber nicht nur die betroffenen Arbeitnehmer und ihre Familien, sondern auch die Rentenkassen. Denn Maschinen zahlen keine Beiträge. Damit Menschen aber überhaupt eine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben, müsse verstärkt in die allgemeine und berufliche Bildung investiert werden, sagte der Neumarkter.Vor der Veranstaltung stattete Foitzik in Begleitung des Landtagsabgeordneten Reinhold Strobl, der stellvertretenden Landrätin Brigitte Bachmann und des SPD-Ortsvorsitzenden von Sulzbach-Rosenberg, Achim Bender, dem Rohrwerk Maxhütte GmbH einen Besuch ab.