Der Geruch nach Schimmel, Fenster, die sich kaum öffnen oder schließen lassen, und eine Turnhalle, in die es hineinregnet - das Raigeringer Schulhaus braucht Hilfe. Die SPD-Fraktion im Stadtrat hat sich das Elend angeschaut.

Interesse gering

Schlechtes Internet

Zone 30 und das Gesamtkonzept Man muss das Gesamtkonzept sehen. Das sagt die SPD-Stadtratsfraktion, wenn sie über das Schulhaus in Raigering spricht. Denn Raigering bildet einen Doppelstandort mit der Grundschule Dreifaltigkeit. Und auch dort ist nicht alles rosig, wie Rektorin Gisela Prüll am Montagabend ausführte. Denn oben an der Krumbacher Straße fehle es vor allem an Räumen. Zum Beispiel für die Einrichtung eines speziellen Computerzimmers. Für die Mittagsbetreuung müssen laut Prüll bereits jetzt Klassenzimmer doppelt belegt werden. Spätestens bei Einführung von Ganztagsklassen benötige die Schule einen eigenen Essensraum, so forderte sie.



Positiv sieht es nach Einschätzung der SPD-Stadträte für den Häustbergweg aus, in dem die Raigeringer Schule steht - er könnte Zone 30 werden. Hier habe es unlängst ein höchstrichterliches Urteil gegeben, so informierte Uli Hübner. Das habe den Tenor, im Zweifel lieber einen solchen Bereich auszuweisen, als dies zu unterlassen. Bisher sei die allgemeine Einschätzung der Verwaltungen und Gerichte eher umgekehrt gewesen. (ass)

Raigering. Auf den ersten Blick ist es ein schnuckeliges Dorfschulhaus - und das mitten in der Stadt. Die Raigeringer lieben ihre Schule und schicken ihre Kinder sehr gerne hierher. Doch die äußeren Umstände sind zum Teil katastrophal. Denn das Gebäude, das im Kern aus den 50er Jahren stammt, krankt an allen Ecken und Enden. Seit Jahrzehnten wurde an der Schule kaum etwas gemacht.Im Winter zieht es durch die undichten Fenster, die sich im Sommer kaum öffnen lassen. Im Handarbeitsraum im Keller stinkt es nach einer undefinierbaren Mischung aus Schimmel und sonst etwas. "Der Brandschutz und der energetische Zustand sind nicht in Ordnung", stellte Volker Binner, der selbst hier zur Schule gegangen ist, fest. Rektorin Gisela Prüll, die sich am Montagabend viel Zeit nahm für die SPD-Delegation, weiß natürlich um die Mängel. Abhilfe fällt ihr schwer: "Ich habe den Etat für ein Schulhaus, aber zwei Gebäude."Raigering gehört seit Jahren zur Grundschule Dreifaltigkeit, dort kämpft Gisela Prüll mit einer eklatanten Raumnot und einem enormen Sanierungsbedarf. Zusätzlich hängt ihr das Raigeringer Schulhaus als zweiter Klotz am Bein. Sie will Raigering zwar gerne erhalten wissen, erwartet aber von der Politik eine klare Aussage für oder gegen das kleine Schulhaus, in dem derzeit rund 70 Kinder in vier Grundschulklassen unterrichtet werden. "Entweder es wird bald etwas gemacht oder sie wird eingestellt", sagte SPD-Fraktionsvorsitzende Birgit Fruth dazu.Bisher war das Interesse der großen Politik eher gering. "In meiner Zeit als Rektorin war noch niemand da und hat sich das angeschaut", machte Gisela Prüll deutlich. Die SPD will den Anfang machen und ist schockiert. "Wenn du im Winter neben dem Fenster sitzt, da pfeift es dich weg", sagt Volker Binner und schüttelt den Kopf. "Da ist Gefahr im Verzug, ich bin schockiert über den Zustand", ergänzt Birgit Fruth, die sich trotzdem vehement für den Erhalt "unseres ländlichen Schulhauses" ausspricht.Aber wie stehen die Raigeringer dazu? Legen sie wirklich großen Wert auf den Erhalt der Schule, die selbst keine Mittagsbetreuung besitzt? Die interessierten Kinder müssen mit dem Bus zur Dreifaltigkeitsschule fahren. Das will der stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende Manuel Hösl jetzt erst einmal abfragen, um ein Stimmungsbild pro oder Kontra zu erhalten. Fällt das erwartungsgemäß für die Raigeringer Schule aus, muss die Stadt Amberg als Kostenaufwandsträger in nächster Zeit viel Geld in die Hand nehmen, um die baulichen Mängel in den Griff zu bekommen.Das ist aber nach Einschätzung der SPD-Stadträte nur ein Aspekt. Denn auch an der Ausstattung mangelt es gründlich. So besitzen die Klassenzimmer zwar die von OB Michael Cerny angeregten Beamer und Dokumentenleser, über einen adäquaten Internetanschluss verfügt das Schulhaus aber nicht. Nach Auskunft von Rektorin Prüll sind schlicht die Datenkabel zu alt. "Die geben einfach nichts her."Natürlich habe sie das Thema gegenüber ihren Ansprechpartnern bei der Stadt aufgegriffen, so erzählte sie am Montagabend. "Mir wurde aber gesagt, ich solle da jetzt nichts unternehmen." Für Gisela Prüll, die am Ende ihrer schulischen Laufbahn steht, ist die Thematik damit erledigt, wie sie sagt. Trotzdem fordert sie einen Grundsatzbeschluss: Will die Stadt in das Raigeringer Schulhaus investieren oder nicht? Für die SPD-Fraktion war das am Montag keine Frage: Sie will die Sanierung. "Aber wenn Raigering bestehen bleibt, dann muss auch alles passen", forderte Dieter Amann. (Angemerkt)

Das muss es uns wert sein

Angemerkt von Andreas AscherlJa, die Raigeringer Schule hat schon was. Ein schnuckeliger Bau in einer ruhigen Seitenstraße, vier Grundschulklassen, 70 Kinder und motivierte Lehrerinnen. Eigentlich ein Traum für Eltern, Lehrkräfte und Kinder. Doch der hat leider auch eine nicht so schöne Schattenseite: Fenster, die nicht ordentlich schließen, Schimmel an vielen Stellen, undefinierter Gestank und eine erbärmliche Energiebilanz. Ganz klar: Ein Fall für den Abrissbagger oder den Verkauf an einen Liebhaber, der bereit ist, viel Geld zu investieren, um hier wohnen oder arbeiten zu können.Doch das sollte auf keinen Fall passieren. Die Schule in Raigering muss erhalten und sie muss grundlegend saniert werden. Das wird bestimmt ein paar Millionen kosten, das ist schon klar. Und damit sind die Probleme der Mutterschule, der Grundschule Dreifaltigkeit, auch noch nicht gelöst. Aber das sollten uns die Raigeringer Kinder schon wert sein. Dass sie in einem ordentlichen Umfeld lernen und ihren Weg ins Leben einschlagen können, ist das Mindeste, das wir für sie tun können.Lamentieren über die Kosten bringt da nichts. Möglichst schnell muss sich der Bauausschuss befassen, der Stadtrat den entsprechenden Beschluss erlassen und der Kämmerer das notwendige Geld auftreiben. Es mag eine Plattitüde sein, sie stimmt trotzdem: Was wir in unsere Kinder investieren, investieren wir in unsere Zukunft.andreas.ascherl@oberpfalzmedien.de