Nach der Wahl ist vor der Wahl. Das gilt auch bei der SPD. Der Bundestag ist abgehakt, die Sozialdemokraten nehmen das Maximilianeum in München ins Visier. Hier könnte ein Posten zu vergeben sein, nachdem Reinhold Strobl erklärt hat, 2018 nicht mehr antreten zu wollen.

Reinhold Strobl Reinhold Strobl (67) aus Schnaittenbach hat bereits im November vergangenen Jahres erklärt, dass er bei der Landtagswahl 2018 nicht mehr antritt. Nach drei Jahren im Bundestag (1999 bis 2002) und zwölf Jahren im Landtag (2005 bis jetzt) sei es an der Zeit, Platz für einen jüngeren Kandidaten zu machen, sagte er, als er seine Pläne bekanntgab. Strobl ist Mitglied in den Landtagsausschüssen für Fragen des öffentlichen Dienstes und für Bildung, Jugend und Sport. Außerdem ist er als hauptschulpolitischer Sprecher seiner Fraktion tätig. Mehr als 30 Jahre lang war der Schnaittenbacher Vorsitzender des SPD-Kreisverbandes Amberg-Sulzbach. Vor zwei Jahren gab er dieses Amt an Uwe Bergmann ab. Die anderen Oberpfälzer Stimmkreise haben ihre Direktkandidaten bereits gekürt: In Schwandorf will Peter Wein (29) in die Fußstapfen von Franz Schindler (61) treten. In Weiden geht erneut Anette Karl (57) ins Rennen und in Tirschenreuth wurde Friederike Sonnemann (55) nominiert. (upl)

Am Sonntag, 12. November, stellt die SPD in Stadt und Land die Weichen für die Landtagswahl 2018. In Gebenbach nominieren die 75 Delegierten aus den Ortsvereinen den Direktkandidaten für den Stimmkreis 301 Amberg-Sulzbach. Es wird wohl zu einer Kampfabstimmung kommen.Denn neben der Vorsitzenden der Amberger Stadtratsfraktion, Birgit Fruth (46) aus Krumbach, hat auch der Chef des Kreisverbandes Amberg-Sulzbach, Uwe Bergmann (46) aus Schnaittenbach, Interesse an einer Kandidatur angemeldet. Ginge es rein nach Herkunft der Delegierten, wäre die Abstimmung für Bergmann eine "gmahte Wiesn": Die Ortsvereine aus dem Landkreis entsenden 64 Stimmberechtigte zur Konferenz, der Stadtverband Amberg nur 11.Doch für Fruth ist das Rennen offen. "Ich würde nicht antreten, wenn ich mir nicht Chancen ausrechnete", erklärt sie und weist den Ausdruck Kampfabstimmung zurück. Es sei ein ganz normaler demokratischer Vorgang, dass sich zwei Personen um eine Position bewerben. "Menschen wählen Menschen. Das hat nichts mit Bekämpfen zu tun." Fruth sieht sich in der Pflicht, denn Amberg brauche dringend einen Vertreter im Landesparlament. Außerdem sei die SPD gut beraten, ihr eher städtisches Klientel im Auge zu behalten. "Die SPD wird in der Stadt besser gewählt als auf dem Land", zeigt sie sich überzeugt. Bergmann indes versichert, dass er natürlich auch die Interessen Ambergs im Landtag vertreten würde. Seit 1996 gehört er dem Schnaittenbacher Stadtrat an, seit 2014 ist er dort zweiter Bürgermeister und seit 2015 SPD-Kreisvorsitzender. "Ich bin mit Freude für die Menschen aktiv. Ich könnte noch viel mehr für die Region bewegen, wenn ich das hauptamtlich machen könnte", sagt der Lehrer an der Mittelschule Freudenberg.Wer in Gebenbach auf den Schild gehoben wird, der hat gute Chancen, bei der Wahlkreiskonferenz im Februar 2018 einen der ersten vier Plätze auf der Oberpfalzliste der SPD zu ergattern. Und nur über die Liste zogen SPD-Kandidaten bisher in den Landtag ein. Die Plätze eins bis vier galten für die Genossen viele Jahre als sicher. Setzt sich der Abwärtstrend für die SPD allerdings fort, könnte schon nach dem dritten Platz Schluss sein. "Als Faustregel gilt ein Mandat pro fünf Prozent Wahlergebnis", erklärt ein Parteistratege. 2013 erreichten die Sozialdemokraten 20,6 Prozent. Ein Listenkandidat für den Stimmkreis wird in Gebenbach auch noch gekürt. Für diesen Posten ist wieder der Sulzbach-Rosenberger Arzt Armin Rüger (56) im Gespräch.Und dann geht es bei der Konferenz im Gasthaus Zur Blauen Traube auch noch um die Kandidaten für die Bezirkstagswahl. Als Direktkandidat gilt der Kümmersbrucker Ex-Bürgermeister und amtierende Bezirksrat Richard Gaßner (66) für die Genossen als gesetzt, für die Bezirkstagsliste hat die SPD den Leiter der Krötensee-Mittelschule, Peter Danninger (47) aus Nitzlbuch, im Visier.