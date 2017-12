Das Thema ist ein Dauerbrenner. Diesmal spricht SPD-Stadtrat Dieter Amann über die Pflegerkreuzung. Er ist aus verkehrstechnischer Sicht nicht mit der Entwicklung zufrieden.

Cerny widerspricht

Vertrag geschlossen

Amberg. (ass) SPD-Stadtrat Dieter Amann hat sich Gedanken über die Pflegerkreuzung gemacht. Diese Gedanken hat er dem Bauausschuss mitgeteilt. Und dafür einen heftigen Shitstorm geerntet, wie man neudeutsch wohl sagen würde.Dieter Amann hat sich nämlich die Sache mit dem Kreisverkehr noch einmal durch den Kopf gehen lassen, den die Stadtratsfraktionen am Pflegerkreuz gerne bauen würden. Und mit den Aussagen von Stefan Noll vom Staatlichen Straßenbauamt dazu, die der vor einigen Wochen als Gast im Stadtrat gemacht hatte."Wir werden wohl niemals einen Kreisverkehr bekommen", resümierte Dieter Amann Nolls Vortrag. "Das kommt dann irgendwann in fünf oder zehn Jahren raus", lautet seine Befürchtung. Man könne sich also die ganze Planungsvereinbarung mit dem Staatlichen Bauamt doch am besten gleich sparen, da das Ganze ja ohnehin nichts bringen werde.Ganz so einfach ist es nach den Worten von OB Michael Cerny dann aber doch nicht. "Für die Bebauung des Zinkl-Geländes brauchen wir ja trotzdem ein Verkehrskonzept. Wenn ich ein solches nicht habe, kann ich das Areal auch nicht entwickeln."Woher Dieter Amann denn sein Wissen nehme, dass kein Kreisverkehr möglich sei, wollte hingegen Bernhard Schöppl (CSU) von Amann wissen. Stefan Noll habe doch in seinem Vortrag ausgesagt, ein solcher Kreisel komme nur dann nicht in Frage, wenn bestimmte Verkehrszahlen erreicht werden. "Aber zurzeit laufen ja erst die Verkehrszählungen", stellte er fest.Dieter Amann war mit dieser Entwicklung zwar nicht zufrieden, doch auch Baureferent Markus Kühne wollte ihm in dieser Situation nicht zur Seite springen. "Wir haben mit dem Staatlichen Straßenbauamt einen Vertrag abgeschlossen. Aus dem kommen wir nicht so einfach raus", machte er deutlich.Im Übrigen gelte tatsächlich die Aussage, dass für eine Neuentwicklung des Zinkl-Areals auf jeden Fall ein Verkehrskonzept vonnöten sein würde. "Wenn wir das Ganze jetzt auf Null drehen, können wir auch keine Bauleitplanung machen."