Einigkeit herrschte am Montag in der Stadtratssitzung darüber, dass an eine Erweiterung des immer beliebter werdenden Amberger Weihnachtsmarkts gedacht werden sollte. Ein Thema, das in den vergangenen Jahren immer wieder mal aufgetaucht ist, um anschließend in der Versenkung zu verschwinden.



Genau dass wollte Uli Hübner (SPD) aber am Montag verhindern. Er drängte darauf, noch in der Weihnachtssitzung erste Nägel mit Köpfen zu machen. "Uns ist es wichtig, damit bereits jetzt auf die Verwaltung zuzugehen", forderte Hübner. CSU-Fraktionsvorsitzender Dieter Mußemann hingegen war der Meinung, eben weil das Thema so wichtig sei, solle es nicht auf der Stelle beraten werden. Generell aber signalisierte Emilie Leithäuser (FDP) für den Marktbetreiber, die PWG, der sie auch aktiv angehört, Interesse, die Vorschläge aufzugreifen. Der SPD schwebt vor, rund um den Hochzeitsbrunnen zusätzlich zu den bestehenden noch kleine Buden für die Präsentation von Handwerk aufzustellen. Eventuell könnten sich daran ja auch die Partnerstädte beteiligen, so Hübner.