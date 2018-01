Die SPD ist ein großer Fan der Schiffgasse. Seit langem fordert sie, dieses pittoreske Filetstück der Altstadt stärker hervorzuheben und zu beleben. Zum Beispiel mit einem Café, mit regionalen Angeboten und mehr. Jetzt sieht die Stadtratsfraktion die Chance dafür gekommen: Im Haus des Stadtarchivs, das bereits ausgezogen ist.

Auch die VHS will rein

Faire und regionale Waren

Am Montagabend sahen sich die Genossen die seit kurzem leerstehenden Räume an der Ecke zur Zeughausstraße vor Ort an - und waren von ihrer Idee umso mehr überzeugt. Vor allem das Erdgeschoss, das bislang neben der Empfangshalle das Amtsarchiv, den Lesesaal und Büros der Verwaltung beherbergte, ist nach einhelliger SPD-Ansicht gut geeignet für solche Pläne. Weil es sich wohl zur Vilsseite hin öffnen ließe, zumindest auch mit einer Freischankfläche - eventuell inklusive im Fluss schwimmender Pontons mit weiteren Sitzplätzen, wie es den Sozialdemokraten schon mal als zusätzliche Attraktion für die Schiffgasse vorschwebte (AZ berichtete).Doch nicht nur die SPD hat Ideen für das Gebäude, auch das benachbarte Kulturamt streckt seine Fühler danach aus. Wie Hochbauamtsleiter Hans-Georg Wiegel informierte, hätte vor allem die Volkshochschule gerne weitere Räume, die bisher viele ihrer tagsüber stattfindenden Kurse aufs Raseliushaus beschränken muss (weil die sonst gerne genommenen Schulhäuser zumindest am Vormittag belegt sind und meist erst ab späterem Nachmittag und abends zur Verfügung stehen).Aber das ehemalige Stadtarchiv hat natürlich noch weitere Etagen bis hinauf zu einer Dachgeschosswohnung, die für eine solche Erweiterung ebenfalls infrage kämen (mit Einschränkungen allerdings der erste Stock, wo die schweren Magazinschränke stehen, die weiter als solche genutzt werden könnten). Und zweitens müssen sich VHS-Anspruch und Café nach SPD-Auffassung nicht ausschließen, ließen sich sogar im Parterre gemeinsam unterbringen, wenn man sich den Platz eben teilt.Selbst ein Lesecafé, das an dieser Stelle im Schulterschluss mit der gleich gegenüberliegenden Stadtbibliothek ebenfalls schon ins Spiel gebracht wurde, wäre denkbar, findet Bürgermeisterin Brigitte Netta. Sie und Fraktionschefin Birgit Fruth sehen solche Ideen auch in der Verlängerung der fußläufigen Achse zum ACC, von wo aus bei (kulturellen) Veranstaltungen viele Besucher noch einen Abstecher in die Altstadt machen würden. Insofern passe auch eine Fortsetzung des Themas Kultur im weiteren Sinne gut zur Schiffgasse, ließe sich die Uferpromenade quasi doppelt aufwerten.Und noch einen weiteren Gedanken hat die SPD angestoßen. Nachdem Brigitte Netta selbst Mitglied der Amberger Zukunftsakademie ist und ihr die damit verquickten Eine-Welt-Fragen am Herzen liegen, wäre nach ihren Vorstellungen auch eine Art Fairtrade-Café möglich, wie es sie in anderen Städten schon gibt. Natürlich müsste sich dafür ein Betreiber finden. Nach Ansicht von Helmut Kollhoff, Vorsitzender des Eine-Welt-Ladens und Leiter der Zukunftsakademie, die gleich ums Eck in der Zeughausstraße ein Büro eröffnet hat, kann das nicht mehr ehrenamtlich geleistet werden. Es bräuchte wohl einem Geschäftsführer, der auch auf Gewinnerzielung achten müsste, um (über)leben zu können. Dass hier neben Eine-Welt-Kaffee und -Tee auch andere Waren des gleichnamigen Ladens verkauft werden könnten, würde die Sache für Netta doppelt schmackhaft machen. Und gleichzeitig den Anspruch Ambergs als Fairtrade-Stadt nach außen zeigen, meint die Bürgermeisterin.Und wenn sich dazu vielleicht noch das Angebot regionaler Produkte oder gar solcher aus Ambergs Partnerstädten gesellen würde, wäre das das Sahnehäubchen, lautete ein weiterer Vorschlag der SPD. Die Fraktion will nun zumindest mal den Wunsch nach einem Café per Antrag an die Stadt richten, gegebenenfalls garniert mit der einen oder anderen weiteren diskutierten Idee.