Viel wurde bisher zum Thema Bahn in der Region gesprochen und vor allem gefordert. Um weiter in der Sache anzuschieben, trafen sich Landtagsabgeordneter Harald Schwartz und der Amberger Oberbürgermeister Michael Cerny mit den Vertretern der Eisenbahngesellschaft.

Auch Bahnhof im Visier

Auch Tourismus profitiert

Amberg/München. Im Landtag in München haben sich die Oberpfälzer CSU-Politiker mit BEG-Geschäftsführer Thomas Prechtl und dessen Mitarbeiter Johannes Schneider getroffen. Aus Sicht von Schwartz ist es laut Pressemitteilung erforderlich, die wichtigen Anliegen für eine Ertüchtigung der Bahnlinie von Nürnberg nach Amberg und weiter nach Schwandorf in ein Gesamtkonzept zu gießen. "Die vielen Einzelforderungen, die teilweise in die Öffentlichkeit hinausposaunt werden, sind ohne Konzept und Mehrheiten nichts wert."Daher halte er es für wichtig, mit den Entscheidungsträgern ins Gespräch zu kommen und Mehrheiten für eine entsprechende Lösung durch Werben und Überzeugungsarbeit zu gewinnen. Bei den relevanten Punkten stellte Ambergs Oberbürgermeister Michael Cerny heraus, dass es unter anderem um die Elektrifizierung und Ambergs Bahnhof gehe."Im Interesse der gesamten Region muss es unser Ziel sein, die Elektrifizierung von Nürnberg über Sulzbach-Rosenberg und Amberg nach Prag zu realisieren. Die Höherstufung des Vorhabens im Bundesverkehrswegeplan ist ein weiterer Schritt in diese Richtung", sagte er.Des Weiteren sei es nötig, Ambergs Bahnhof in eine Mobilitätsdrehscheibe mit modernem Standard umzuwandeln. "Im Zuge der Elektrifizierung wäre dies nicht nur für die Stadt Amberg ein Gewinn", zeigte sich Cerny überzeugt. Um die Verbindung zwischen Nürnberg und Amberg-Sulzbach noch weiter zu stärken und den Pendler-Verkehr zu erleichtern, regte Schwartz an, zusätzlich zum regulären Bahnverkehr die Ausweitung des S-Bahn-Anschlusses bis Neukirchen zu prüfen."Mobilität wird immer bedeutender. Dies gilt nicht nur für die Arbeitnehmer, die Richtung Nürnberg pendeln. Auch Tourismus, Gastronomie und Einzelhandel in der Region würden hiervon unter Umständen profitieren", zeigte sich der Landtagsabgeordnete überzeugt.