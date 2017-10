Albert Füracker war es vorbehalten, auf das rote Knöpfchen zu drücken. Damit eröffnete der Staatssekretär im bayerischen Finanzministerium das Testzentrum für die elektronische Akte der bayerischen Justiz. Erfreut war er, dass in Amberg alles wie am Schnürchen läuft.

374 Arbeitsplätze

Zeit für Komplimente

Uns macht das tierisch Spaß, wir fühlen uns in Amberg richtig wohl. Wolfgang Gründler, Direktor des IT-Zentrums der bayerischen Justiz

Am frühen Montagabend war Füracker ins IT-Zentrum der bayerischen Justiz in der Faberstraße gekommen. Dessen Direktor Wolfgang Gründler informierte den Politiker, wie weit die Behördenverlagerung schon fortgeschritten ist."Wir haben Anfang 2016 mit 38 von 64 Beschäftigten begonnen", sagte er und zeigte sich zuversichtlich: "Zum Jahresende wollen wir die 40er-Marke reißen." Die Jus-IT sei zuständig für Entwicklung, Betrieb und Anwenderbetreuung der IT-Projekte der bayerischen Justiz. Seinem Gast aus der Staatsregierung zeigte er sein Büro: "Hier finden Sie kein Papier, alles läuft elektronisch." Der CSU-Politiker aus dem Landkreis Neumarkt blickte zurück auf die Anfänge der Behördenverlagerung. Die Vertreter vor Ort hätten darauf gedrängt, dass auch die Stadt berücksichtigt werde. "Wir arbeiten daran, Amberg weiter zu stärken." Er sei überzeugt, dass die Digitalisierung in der gesamten Staatsverwaltung einziehen müsse. Für das IT-Servicezentrum der Justiz gebe es in Amberg beste Voraussetzungen. "Es ist überall die Herausforderung, die richtigen Räumlichkeiten zu finden."Für die Oberpfalz seien elf Verlagerungs-Projekte mit insgesamt 374 Arbeitsplätzen vorgesehen. Bei zehn davon habe man bereits das Flächenmanagement abschließen können. 96 der 374 Arbeitsplätze seien bislang in der Region angekommen. "Es besteht ein großes Interesse der Bediensteten, in der Oberpfalz zu arbeiten." Wie groß dieses sei, machte er an zwei Zahlen fest: 300 Bewerbungen und 100 Versetzungswünsche. Es werde niemand gezwungen, gegen seinen Willen umzuziehen, betonte der Staatssekretär. Dem IT-Servicezentrum der Justiz bescheinigte Albert Füracker, optimal in die Gänge gekommen zu sein. Bis Ende 2018 sollen an den neuen Zielstandorten der zu verlagernden Behörden in der Oberpfalz 125 Stellen vorhanden sein. "Das ist rund ein Drittel der zu verlagernden Arbeitsplätze."Wolfgang Gründler führte den Staatssekretär, Oberbürgermeister Michael Cerny und Landtagsabgeordneten Harald Schwartz ins Testzentrum. Dieses sei im Aufbau, "ab demnächst werden wir es nutzen für ein großes Zukunftsprojekt: die elektronische Akte". Welche Möglichkeiten diese biete, führte Bastian Blendinger vor, nachdem Füracker per Drücken auf das rote Knöpfchen den Startschuss gegeben hatte. "Es sind sehr anspruchsvolle Projekte, die wir haben", unterstrich der Direktor des IT-Servicezentrums. "Uns macht das tierisch Spaß, wir fühlen uns in Amberg richtig wohl."Über diese Aussage freute sich vor allem Michael Cerny. Er sah in der Behördenverlagerung auch eine Möglichkeit, dass Oberpfälzer nicht nach München müssen. Er sprach ebenfalls die Chancen der Digitalisierung an. "Themen, die hier behandelt werden, zementieren die Handlungsfelder der Zukunft", sagte er über das IT-Servicezentrum. Auch Landtagsabgeordneter Harald Schwartz freute sich: weil gerade die Justiz in diesem Bereich die schnellste, die effektivste und die erste sei. Am Ende seines Besuchs hatte Füracker noch ein großes Kompliment für seine Gastgeber parat. Das sei heute sein erster Termin, wo er höre, dass alles problemlos laufe und die Leute zufrieden seien. Cernys Antwort: "Dann musst halt öfters nach Amberg kommen!"