(rpe) Hoher Besuch an den Decker-Schulen: Staatssekretär Albert Füracker nahm sich auf Einladung von Oberstudiendirektor Günter Jehl einen Vormittag lang Zeit für die Mädchenschule. Der CSU-Politiker sprach vor der 10. Jahrgangsstufe (Realschule und Gymnasium) und dem nächsten Abi-Jahrgang.

So erfuhren die Schülerinnen, dass der Gast zunächst als Landwirt und Techniker für Landbau tätig war - als Vollerwerbslandwirt. Seine Rolle als Vater von vier Kindern erwähnte er, um den Bezug zum Schulalltag und zu den Sorgen und Anliegen vor jungen Leute zu verdeutlichen. Sehr früh, schon während seiner Schulzeit, war Füracker politisch interessiert und engagiert. So wurde er bereits mit 21 Jahren Gemeinderat, und seit mittlerweile neun Jahren ist er nun hauptberuflich Landtagsabgeordneter des Wahlkreises Neumarkt. 2013 wurde er zum Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat. Als zentrale Herausforderung im Bereich der Landesentwicklung sieht Füracker momentan den Ausbau einer schnellen Glasfaserstruktur in allen Regionen des Freistaats, besonders auch im ländlichen Raum. Anschließend stellte sich der Staatssekretär den Fragen der Schülerinnen.Wahlalter ab 16 Jahren: Dies müsste im großen Zusammenhang mit einem Absenken der Volljährigkeit geregelt werden, falls das mehrheitlich so gewünscht wird.Hohe Schulwegkosten für Schülerinnen in der Oberstufe und ungünstige Busverbindungen im ländlichen Raum: Hier riet er zu Gesprächen mit dem Landratsamt und den örtlichen Anbietern der Busverbindungen.Abschaffung der Milchpreisbindung: Füracker erläuterte die historische Entwicklung dieses für Landwirte emotionalen Themas und verwies darauf, dass es wirtschaftlich nicht möglich sei, den Preis für ein Produkt, das innerhalb der EU im Überfluss erzeugt wird, künstlich hochzuhalten. Dabei betonte er, dass die EU-Regelung aus bayerischer Sicht nicht befriedigend sein kann.Aussichten einer Jamaika-Koalition: Der Staatssekretär verwies auf die laufenden Koalitionsverhandlungen, äußerte dabei aber eine gewisse Skepsis, da es voraussichtlich schwer sein werde, bei vier Parteien befriedigende Kompromisse zu finden.