Das Pflanzenschutzmittel Glyphosat ist Segen oder Teufelszeug - je nach Sichtweise. In letzter Zeit wurden die Stimmen immer lauter, die ein Verbot dieses Giftes fordern. Doch die EU weigert sich bislang. In der Stadt Amberg gehen sie längst einen anderen Weg.

Was tun mit dem Grün? Glyphosat ist in Amberg kein Thema mehr - und damit auch die Beseitigung des unerwünschten Grünwuchs zwischen Straße und Bordstein mit Hilfe von Roundup. Was aber tun mit der wuchernden Natur? Denn zuständig ist der anliegende Grundstücksbesitzer. Die Gräser und den Löwenzahn einzeln von Hand ausrupfen? Manche Leute greifen ja lieber zum Flammenwerfer und fackeln die Pflanzenpracht einfach ab. Was aber gerne anschließend zu vermehrtem Wildwuchs führt. Oder die Ritzen zwischen den Pflastersteinen zubetonieren, mit Silikon verschließen oder sonstwie verkleben? Ist aber wahrscheinlich auch nicht erlaubt. Was aber machen unsere Leser? Schreiben Sie uns doch, wie Sie mit dem lästigen Bordsteingrün fertig werden. Die besten Tipps veröffentlichen wir dann zum Nachmachen. Einfach Mail unter andreas.ascherl@oberpfalzmedien und schon können alle Amberger profitieren. (ass)

Wir bezahlen jedem Landwirt, der auf die Verwendung von Spritzmitteln verzichtet, eine Prämie. Thomas Graml von der Stadt Amberg zum Umgang mit Glyphosat

Von Andreas AscherlDas Herbizid Roundup ist der wohl bekannteste Vertreter der Glyphosat-Gruppe. Daneben findet das Gift in unzähligen Varianten Einsatz in Landwirtschaft und Garten. Nachdem aber in der Vergangenheit der Verdacht aufgetaucht ist, Glyphosat könnte krebserregend sein, fordern vor allem Umweltverbände ein Verbot des Mittels. Bisher vergebens. Aus diesem Grund gehen inzwischen viele Landkreise und Gemeinden einen eigenen Weg und verbannen Glyphosat aus ihren Grenzen.Ein direktes Verbot gibt es in der Stadt Amberg nicht - aber. "Wir haben in der Stadtgärtnerei und im Betriebshof seit Jahren kein Glyphosat mehr im Einsatz", beruhigt Thomas Graml von der städtischen Pressestelle auf Anfrage der AZ. Darüber hinaus gelte auch in Amberg das Pflanzenschutzgesetz, das die Ausbringung des Spritzmittels auf die Land- und Forstwirtschaft sowie Gartenflächen beschränke. "Und es darf nur von sachkundigen Personen verwendet werden", so Graml. "Das ist der normale Bürger in der Regel nicht."Damit sei es also nahezu ausgeschlossen, dass Roundup und Genossen in Amberg zum Einsatz kommen. Außer, es wird illegal verwendet. Beispielsweise zur Beseitigung der bunten Pflanzenwelt, die gerne einmal aus dem Pflaster zwischen Straße und Gehsteig wuchert und für deren Beseitigung der jeweilige Grundstückseigner zuständig ist. "Wir zupfen das auch aus", so Graml.Bleibt noch die Landwirtschaft, die es in Amberg ja noch gibt. Auch hier ist die Stadt vor Jahren tätig geworden - unabhängig von der aktuellen Glyphosat-Debatte: "Wir bezahlen jedem Landwirt, der auf die Verwendung von Spritzmitteln verzichtet, eine Prämie", sagt Graml. Damit werde zumindest ein finanzieller Anreiz geschaffen, auf die chemische Keule auf Ambergs Äckern zu verzichten.

Gift ist der beste Freund

Von Andreas AscherlIn einer sauberen Umwelt wollen wir alle leben. Schöne Wälder, saftige Wiesen und trinkbares Wasser gehören für uns zum Glück immer noch zum Alltag. Doch manchmal seinen wir alle etwas zu vergessen, dass man für diese Idylle, wie sie bei uns herrscht, auch etwas tun muss. Müll gehört nicht in die Landschaft, Öl nicht ins Grundwasser und Gift nicht in die Luft.Obwohl wir das wissen, werden viele von uns zum Berserker, wenn es um die lästigen Pflanzen geht, die aus den Pflasterritzen neben dem Bordstein wuchern. Da ist der Umweltschutz schnell vergessen und die chemische Keule der beste Freund. Ordentlich Gift auf den Löwenzahn und schon ist Ruhe. Dass wir damit aber unserer eigenen Umwelt schaden, ist uns in diesem Moment egal. Das kann nicht sein. Also, weg mit dem Gift, her mit guten Ideen.andreas.ascherl@oberpfalzmedien.de