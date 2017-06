Die Sperrung der Bayreuther Straße wegen der Kanalbauarbeiten sorgt bei einigen Ammersrichtern für Unmut. Nicht, weil sie den Kanal nicht wollen - es ist der Umleitungsverkehr, der das Viertel beschäftigt. Die Stadt wird trotzdem keine Maßnahmen ergreifen.

Wer derzeit die Stadt in Richtung Grafenwöhr verlassen will, muss in Ammersricht in die Hirschauer Straße abbiegen und dann auf der Westtangente zurück zur B 299 fahren. Für viele Autofahrer ein unzumutbarer Umweg. Sie suchen sich lieber einen Schleichweg durch die Gassen von Ammersricht. Sehr zum Leidwesen der dortigen Anwohner. Auf der anderen Seite klagen die Menschen, die an der Hirschauer Straße wohnen, dass auch ihnen der Verkehr zu viel ist - viel zu viel.In einem ersten Schritt hatte nun die städtische Verkehrsbehörde reagiert und die Schleichwege durch die Amann- sowie die Obere Angerstraße zugemacht. Mit dem Erfolg, dass nun die Autos über den Frosch- und den Vogteiweg rollen. "Umleitungen führen immer zur Erhöhung des Verkehrs auf den ausgewiesenen Umleitungstrecken und unter Umständen in den Anliegerstraßen", schreibt dazu jetzt die städtische Pressestelle. "Da diese Belastung aber zeitlich begrenzt ist, hoffen wir auf das Verständnis der Anlieger."Wie Thomas Graml von der Pressestelle auf Nachfrage der AZ sagt, fand vor kurzem eine gemeinsame Prüfung von städtischer Verkehrsbehörde und Polizei statt, ob ein erneuter Eingriff die Situation verbessern könnte.Mit einem eindeutigen Ergebnis: "Es ist kaum zu vermeiden, dass sich mit der Einbahnregelung in der Amann- und Angerstraße die Ortskundigen (und das sind im Zeitalter des Navis alle) einen neuen Schleichweg suchen werden", so Graml.Auch die von einigen Anwohnern bemängelte Regelung der Umleitung über die Hirschauer Straße funktioniere an sich sehr gut. "Rückstau an der mit Lichtzeichen geregelten Kreuzung gibt es nur selten." Damit bestehe auch keine Veranlassung, während der zeitlich ja begrenzten Maßnahme hier noch einmal tätig zu werden. "Eine weitere Beschränkung, die nicht kontrolliert wird, halten wir für wirkungslos."