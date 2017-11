Nur ein paar Monate lang war es erlaubt, dass die Besucher der städtischen Friedhöfe ihre Hunde mitnehmen. Jetzt will der Stadtrat aber wieder zu der alten Regelung zurückkehren: Hunde müssen draußen bleiben. Die "liberalere Handhabung" hat sich laut Sozialreferent Harald Knerer-Brütting "bereits nach kürzester Zeit als in der breiten Öffentlichkeit nicht vermittelbar erwiesen".

Der Stadtrat hatte mit Beschluss vom 10. Juli eine Neufassung der Friedhofssatzung beschlossen. Sie war am 1. September in Kraft getreten. "Auf vielfältigen Bürgerwunsch" (Knerer-Brütting) waren darin Tiere im Friedhof zugelassen worden. Die Befürworter dieser Regelung hatten etwa angeführt, "dass gerade ältere alleinstehende Menschen oftmals bei Friedhofsbesuchen den Verbleib ihres Haustiers nicht sicherstellen können". Dagegen hatte sich jedoch seither starker Widerstand geregt. "Hier gibt es kein richtig oder falsch, wir haben es hier mit Gefühlen zu tun", machte Knerer-Brütting deutlich, warum die Verwaltung dem Hauptausschuss am Donnerstag die Rückkehr zur restriktiveren Regelung empfahl. Nach der dürfen nur noch Behindertenbegleithunde mit in die Friedhöfe rein (soweit sie sich nicht ungebührlich verhalten).CSU-Stadtrat Rupert Natter ("Ich bin entsetzt über den Ablauf, wie er passiert ist") fand das ganze Vorgehen unglücklich. Der Stadtrat hätte von dieser speziellen Regelung in Kenntnis gesetzt werden müssen, äußerte er in Richtung der Verwaltung. "Da fehlte die Sensibilität." Und jetzt dürfe man wieder neue Schilder aufstellen. Die neuralgische Hunde-Regelung sei damals im Sachstandsbericht nicht entsprechend kenntlich gemacht worden, monierte auch Oberbürgermeister Michael Cerny. "Diese Diskussion hätten wir uns sparen können." Im Hauptausschuss regte sich kein Widerspruch gegen die Rückkehr zur alten Regelung. Das letzte Wort hat in dieser Angelegenheit aber der Stadtrat.