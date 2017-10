Fundsachen bieten Grund zur Freude. Gleich sechs Organisationen erhalten Spenden aus den Erlösen des städtischen Flohmarkts. OB Michael Cerny übergibt 8000 Euro.

Amberg. Es gibt Menschen, die verlieren Dinge und vermissen diese offenbar nicht. Jedenfalls sammeln sich während eines Jahres mehrere Hundert Fundsachen im Keller des Rathauses. Darüber freuen sich später Käufer, die beim Fundsachen-Flohmarkt der Stadt Gegenstände kostengünstig erwerben können. Außerdem kommen Einrichtungen regelmäßig in den Genuss des Erlöses.Die Einnahmen aus den Flohmärkten 2016 und 2017 sowie die nicht abgeholten Fundgelder - insgesamt 8000 Euro - übergaben nun Oberbürgermeister Michael Cerny und der Leiter der Stabsstelle Zentrale Dienste, Hans-Georg Schrüfer. "Wir wollen das Geld nicht für den städtischen Haushalt verwenden, sondern zur Unterstützung von Organisationen und Vereinen unter die Leute bringen", machte Oberbürgermeister Michael Cerny bei der Geldübergabe deutlich. Der Sozialdienst katholischer Frauen und sein Neubauvorhaben für ein Frauen-Schutzhaus wird mit 1500 Euro unterstützt.Die gleiche Summe bekommt Donum Vitae, die damit unter anderem einen Gedenkstein für das Sternenkinderprojekt finanzieren will. Die Kindertagesstätte Luitpoldhöhe schafft sich von der Spende (ebenfalls 1500 Euro) neue Spielzeugfahrzeuge und für den geplanten Obst- und Gemüsegarten Hochbeete und Sitzgelegenheiten an.1500 Euro fließen zudem auf das Konto des Vereins Projekt Orgel St. Martin, der einen Neubau der Orgel in der Basilika anstrebt. Jeweils 1000 Euro bekommen zwei wichtige Unterstützer des Fundsachen-Flohmarkts: der ESC Amberg, der seit einigen Jahren seine Eishalle für die Verkaufsaktion zur Verfügung stellt, und die Feuerwehr, die sich am Transport der Fundgegenstände in das Stadion am Schanzl beteiligt.