Seit sechs Jahren dreht die Stadt Amberg intensiv an ihrer Kohlendioxid-Schraube. Trotz teilweise großer Erfolge aber am Ende nur mit mäßigem Erfolg. Die gute Konjunktur und der zunehmende Verkehr fressen alle Einsparungen schnell wieder auf.

Als Professor Markus Brautsch vom Institut für Energietechnik an der OTH 2011 das Klimaschutzkonzept entwickelte, versprach er keine Wunder. Bewussterer Umgang mit Ressourcen und gezielte Maßnahmen, so sein Vorschlag damals, würden den Verbrauch von Strom und Gas in der Stadt - und damit auch die CO2-Bilanz - moderat, aber stetig, nach unten bewegen.Am Montag nun präsentierte Brautsch die vorläufige Abrechnung, die beinahe aufging. Denn tatsächlich konnte er seine Prognosen von 2011 durchaus bestätigt und teilweise sogar übertroffen sehen. Sowohl bei den städtischen Liegenschaften, als auch in der Stadt insgesamt sind demnach die Verbräuche rückläufig. Beim Strom geht es deutlich schneller voran, als er es vor sechs Jahren prognostiziert hatte. So wirkt sich beispielsweise die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED sehr positiv auf die Umweltbilanz aus. Die Prognose beim Stromverbrauch der Stadt selbst springt damit weit stärker ins Positive, als es 2011 absehbar gewesen ist."Trotzdem haben wir bei der CO2-Bilanz nur eine leichte Reduktion zu verzeichnen", dämpfte Brautsch allzu große Erwartungen. Denn insgesamt komme trotz aller Maßnahmen am Ende nicht viel an von den Anstrengungen. "Unter anderem wegen der aktuellen Konjunktur." Denn jede Einsparung auf der einen wird nach den von Markus Brautsch vorgelegten Statistiken auf der anderen Seite fast vollständig wieder aufgefressen. "Am Ende liegt der tatsächliche CO2-Ausstoß über unserer Prognose", stellte er fest.Abhilfe soll hier ein professioneller Klimaschutzmanager bringen, dem Professor Brautsch einen Maßnahmenkatalog mit 19 Punkte zusammengestellt hat, die er abzuarbeiten hätte. Der Katalog dient auch als Basis für einen Förderantrag, den die Stadt für diesen Manager stellen wird. Rund 65 Prozent der Kosten, so heißt es im Sachstandsbericht, würden auf diese Weise wieder an die Stadtkasse zurückfließen.Außerdem kann jede einzelne Maßnahme aus dem Katalog mit einer Einzelförderung von bis zu 200 000 Euro gefördert werden, wenn dadurch eine CO2-Einsparung von mindestens 70 Prozent erreicht wird. Die Förderquote liegt dafür bei bis zu 50 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Der Stadtrat stimmt diesem Antrag in seiner Sitzung am Montag einstimmig zu.