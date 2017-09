Die Stadt und der Landkreis legen einen neuen Bildungspass auf. Dabei handelt es sich um ein wertvolles Instrument für Neuzugewanderte bei der Jobsuche. Aber auch potenzielle Arbeitgeber profitierten.

Amberg. OB Michael Cerny und Landrat Richard Reisinger stellten dieses Gemeinschaftsprojekt vor, das den Menschen dabei helfen soll, leichter Arbeit zu finden und sich in Deutschland schneller integrieren zu können. In einer Presseerklärung heißt es: "Eine wichtige Hilfe und ein ausgezeichnetes Mittel, um sich bei potenziellen Arbeitgebern mit allen vorhandenen Abschlüssen und Zertifikaten vorzustellen, ist der neue Bildungspass, der Migranten ab sofort zur Verfügung steht."Gemeinsam forderten Cerny und Reisinger alle, die gerade eben oder bereits vor einiger Zeit zugewandert sind, dazu auf, regen Gebrauch von diesem Angebot zu machen. Es waren die bei den Volkshochschulen angesiedelten Bildungskoordinatorinnen für Neuzugewanderte, Franziska Rupprecht für die Stadt und Ulrike Zimmermann für den Landkreis, die den neuen Bildungspass ins Leben gerufen und erarbeitet haben.Die Koordinatorinnen, Christina Gerl (Nachfolgerin der nunmehr in Mutterschutz gegangenen Franziska Rupprecht) sowie die Leiter der Volkshochschulen Thomas Boss (Stadt) und Manfred Lehner (Landkreis) stellten das Projekt daher auch gemeinsam mit dem Oberbürgermeister und dem Landrat vor. Michael Cerny und Richard Reisinger zeigten sich froh und dankbar über das neue Instrument, das allen Beteiligten - Arbeitgebern wie Neuankömmlingen, die Arbeit suchen - Zusammenfinden und Einstieg erleichtert.Der neue Bildungspass steht zur freiwilligen Nutzung kostenlos zur Verfügung und wird ab einem Alter von 15 Jahren empfohlen. Er kann verwendet werden, um alle bildungs- und berufsrelevanten Dokumente zu sammeln und sich so bei Praktikumsbetrieben oder Arbeitgebern professionell vorstellen zu können. Im Pass finden sich eine Übersicht der regionalen Anlaufstellen sowie die Möglichkeit, die enthaltenen Vordrucke mit eigenen Informationen zu füllen. Dazu liegt unter anderem ein vorgefertigter Lebenslauf bei, der entweder handschriftlich oder online ausgefüllt werden kann. Außerdem befindet sich darin eine Vorlage zum Nachweis von Praktika, ehrenamtlichen Weiterbildungsangeboten, Sprachkursen und ähnlichen Qualifizierungsmaßnahmen. Der Bildungspass kann und soll darüber hinaus aber auch laufend um Dokumente wie persönliche Zertifikate und Arbeitszeugnisse erweitert werden, die den vorhandenen Vordrucken nur noch hinzugefügt werden müssen.Den Pass gibt es bei der Migrations- und Asyl-Sozialberatung, beim Jugendmigrationsdienst, beim Jobcenter, bei der Agentur für Arbeit, in den Berufsintegrationsklassen an den Berufsschulzentren sowie in Übergangsklassen der Mittelschulen.