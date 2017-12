Oberbürgermeister Michael Cerny heißt den neuen stellvertretenden Leiter der Polizeiinspektion bei sich willkommen. Im Gespräch mit Wolfgang Schüler geht es auch um die Stadtrundenfahrer.

Amberg. (exb) Polizeirat Wolfgang Schüler hat im Oktober die Nachfolge von Sabine Schneider angetreten. Dies bedeutete für den neuen stellvertretenden Inspektionsleiter einen Wechsel in seine Wunschregion. Der 38-jährige Familienvater stammt aus Mittelfranken und hat im nördlichen Landkreis Amberg-Sulzbach seinen neuen Lebensmittelpunkt gefunden. Bevor Schüler 2005 zur Polizei kam, absolvierte er ein Ingenieursstudium. 2008 schloss er sein Studium an der Fachhochschule für den öffentlichen Dienst in Sulzbach-Rosenberg ab. Nach Einsätzen bei verschiedenen Dienststellen studierte er ein weiteres Mal an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster.OB Cerny und PI-Leiter Robert Hausmann nahmen die Gelegenheit wahr, "um die ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen der Polizei und der Stadt Amberg hervorzuheben", wie es in einer Mitteilung aus dem Rathaus heißt. Und um ein aus ihrer Sicht wichtiges Anliegen zu besprechen - das Thema Stadtrundenfahrer. Hierzu hatte es in der Vergangenheit eine gemeinsame Aktion der Ordnungshüter gegeben. "Mit durchschlagendem Erfolg", wird Robert Hausmann zitiert.Die Verkehrsüberwachungen fanden im Juli und August dieses Jahres mit zivilen und uniformierten Streifen statt. Dabei sei es den Einsatzkräften unter anderem gelungen, acht Fahrzeuge sicherzustellen, deren Betriebserlaubnis bereits erloschen war. Ebenso seien vier Stadtraser mit Handlaser-Messgeräten mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit erfasst worden. Sieben Verkehrsteilnehmer seien wegen unnützen Hin- und Herfahrens beziehungsweise wegen unnötigen Lärms beanstandet worden. Zudem habe es ein illegales Autorennen und einen Fall gegeben, in dem ein Fahrer sein Auto mitten im Kreisverkehr driften ließ.Insbesondere am Parkdeck Kräuterwiese sei man massiv gegen die anhaltenden Ruhestörungen vorgegangen und habe insgesamt 19 Platzverweise erteilt, ließ Robert Hausmann wissen. Zwei Männer seien so stark alkoholisiert gewesen, dass ihre Fahrt damit beendet war. Der Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit, der ebenfalls in die Aktion eingebunden war, nahm laut Hausmann an vier Tagen mit jeweils drei Anlagen von 19 bis 24 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der Stadt vor. Dabei seien insgesamt 475 Verwarnungen ausgesprochen und 19 Bußgeldverfahren erfasst worden."Mit diesem gemeinsamen Einsatz sind wir konsequent gegen das Phänomen Stadtrundenfahrer vorgegangen und haben die Szene nachhaltig verunsichert", zog PI-Leiter Robert Hausmann abschließend Bilanz. "Die Kritik, die Polizei und die Stadt Amberg sähen untätig zu, obwohl es für die Anwohner kaum mehr möglich sei zu schlafen, ist damit auf keinen Fall gerechtfertigt", heißt es.