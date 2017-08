Bei Ammersricht soll ein Deich entstehen. So kann bei Jahrhunderthochwassern künftig der Wasserpegel in der Altstadt um rund 50 Zentimeter reduziert werden.

Kosten Die Hochwasser der vergangenen Jahre zeigten deutlich, wie wichtig ein effektiver Schutz ist. Die Regierung rief deshalb ein Aktionsprogramm ins Leben, das den Schutz vor den Naturgewalten verbessern soll. Das Wasserwirtschaftsamt erstellte dafür Basisstudien. Die Vils verläuft von Nord nach Süd durch die historische denkmalgeschützte Altstadt. Bei einem Jahrhunderthochwasser wären 40 Prozent der Altstadt überflutet. Da das Wasserwirtschaftsamt für die Errichtung von Hochwasserschutzmaßnahmen an der Vils zuständig ist, muss es auch die Kosten tragen. Die Stadt Amberg muss sich als "Vorteilsziehender" mit 35 Prozent beteiligen. Laut Projektleiterin Bueno Alves liegen die grob geschätzten Baukosten bei zwölf Millionen Euro. Da sich die Stadt Amberg dazu verpflichtet, für die nächsten 100 Jahre die Betreuung zu übernehmen, wird diese Leistung hochgerechnet und vorab entlohnt. "Wir sind hier in einem Bereich, der einer Schulsanierung entspricht", sagte OB Cerny. (roa)

Diese Vereinbarung zum Schutz vor Hochwasser traf das Wasserwirtschaftsamt Weiden mit der Stadt Amberg. Am Mittwoch unterzeichneten OB Michael Cerny und Behördenleiter Mathias Rosenmüller den Vertrag. Der Deich wird eine Höhe von vier Metern haben, ganz oben soll ein Weg entlangführen. "Dahinter steckt ein technisches Bauwerk", sagte Rosenmüller. Eine leistungsfähige Binnenentwässerung mit Schöpfwerken, Pumpenschächten, Mauern und mobilen Elementen vervollständigt das Konzept. So würde im Falle eines Jahrhunderthochwassers ein Viertel der Menge zurückgehalten werden. Dies würde die Folgen für die "städtebaulich wertvolle" Altstadt abmildern. Die Stadträte votierten im Mai einstimmig für das Konzept, das anhand einer Basisstudie vorgestellt worden war. Laut Projektleiterin Bueno Alves wird es allerdings noch etwa vier bis sechs Monate dauern, bis der Auftrag für die Planungen vergeben werden kann. Diese sollen in enger Abstimmung mit der Stadt Amberg und weiteren Beteiligten erfolgen. (Angemerkt)