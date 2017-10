Sportclubs und Sozialstaat stießen an ihre Grenzen, würden sich Ehrenamtliche nicht in Vereinen, Feuerwehr, im Rettungsdienst, bei der Integration von Flüchtlingen oder in sozialen Einrichtungen einbringen. Darum schritt OB Michael Cerny beim Ehrenamtsabend im Rathaus zur Tat.

In kurzen Interviews

Viel für Flüchtlinge

Amberg. (gfr) "Bei uns in der Oberpfalz liegt die Zahl der Ehrenamtler weit über dem Bundesdurchschnitt", ließ Cerny wissen. Die Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen sei hervorragend. Hervorzuheben sei auch, dass sich Frauen und Männer immer häufiger bereiterklären, ein Ehrenamt zu übernehmen. Das belege die Zahl der ausgegebenen Ehrenamtskarten, die nur ein kleiner Dank sein könnten. Catherine Dill, Leiterin der Freiwilligenagentur, sagte, dass die Ehrenamtskarte in Bayern fast flächendeckend verbreitet sei, es alleine in Amberg und im Landkreis über 120 Akzeptanzstellen gebe, also Firmen oder kulturelle Einrichtungen, die bei Vorlage der Karte Rabatte gewähren. Seit Herbst vergangenen Jahres seien über 80 Ehrenamtskarten vergeben worden, fügte Dill noch hinzu.Oberbürgermeister Cerny moderierte kurze Interviews, die belegten, wie Ehrenamt geleistet werde. Der Bürgertreff Amberg, sagte Initiatorin Margot Huber, habe mit 40 Leuten angefangen, heute seien gut 200 ehrenamtliche Mitarbeiter tätig. Caritas-Geschäftsführer Günter Koller fügte dem hinzu: "In den Altenheimen könnten wir Feste oder Ausflüge ohne freiwillige Helfer niemals organisieren." Koller betonte auch, dass die Qualität einer Senioren-Einrichtung durch ehrenamtliche Mitarbeiter gesteigert werden könne. Für den Sportverein DJK 2002 betonte Angelika Hiltner, dass dem Verein vor Jahren etwa 50 Mitglieder angehörten, derzeit seien es 650, überwiegend Kinde und Jugendliche. Ein kleiner Verein könne sich hauptamtliche Übungsleiter nicht leisten.Die Pfadfinder aus Ammersricht nehmen laut Christina Preuß Kinder ab dem sechsten Lebensjahr auf, bieten Gruppenstunden und Zeltlager an. Ein wichtiges Ehrenamt seien Feldgeschworene, ergänzte Erwin Graml, denn in Bayern gäbe es keine Grundstücksvermessung ohne einen Feldgeschworenen. Viele der über 300 Mitglieder des Fischereivereins Amberg engagieren sich in der Gewässerpflege, sagte Vorsitzender Tim Jüntgen. Für die Feuerwehren sprach Stadtbrandrat Bernhard Strobl: Der Feuerwehr Amberg und den Stadtteilwehren (Ammersricht, Gailoh, Karmensölden und Raigering) gehören derzeit 266 Aktive an, außerdem 79 Jugendliche. Gut 700 Einsätze seien abzuarbeiten, davon 120 Brände.Die Freiwilligenagentur kann laut Elizaveta Smyslova auf 60 Mitarbeiter zurückgreifen, die für Flüchtlinge Kinderbetreuung, Deutschkurse, Ferienbetreuung anbieten oder Dolmetscher stellen. Eine Lanze für den Schießsport brach Erwin Graml (Hubertus Raigering). Gut 4000 Mitglieder zähle der Schützengau. In allen Vereinen habe der sichere Umgang mit Sportwaffen oberste Priorität.Die Service-Organisation Soroptimist überreichte der Freiwilligenagentur 250 Euro für das Lesepaten-Team. Der Verein "Sweet Sweet Smile" bezuschusste die Betreuung von Flüchtlingskindern mit 200 Euro.