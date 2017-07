Einen Wohnmobilstellplatz würden mehrere Stadträte gerne auf dem städtischen Parkplatz oberhalb von Sitzambuch sehen. Deshalb verschafften sich Angehörige von SPD-,CWU- und Freie-Wähler-Fraktion einen Überblick vor Ort.

Vor über 30 Jahren

Ruhig und abgeschieden

Weitgehend etabliert

Schnaittenbach. Dort, wo sich derzeit ein Zwischenlager für Bauschutt aus der Dorferneuerung befindet, hätten die Politiker gerne für Wohnmobilisten eine Gelegenheit geschaffen, von hier den weiten Ausblick in den Oberpfälzer Wald genießen zu können. Nach dem Treffen soll nun ein gemeinsamer Antrag an Bürgermeister Sepp Reindl und den Stadtrat folgen.Seit geraumer Zeit pflegen die Stadträte der SPD, CWU und Freien Wähler eine gute Zusammenarbeit. Das erklärte Ziel aller ist es, fraktionsübergreifend Verbesserungen anzustoßen, Ideen zu entwickeln und Gelungenes in Augenschein nehmen. Gemeinsame Treffen und Ortstermine gehören zum festen Bestandteil im Terminkalender der drei Stadtratsfraktionen.Diesmal kamen die Stadträte Gerald Dagner, Rudolf Bergmann, Josef Werner, Georg Dobmeier, 2. Bürgermeister Uwe Bergmann, Manfred Birner, Reinhold Strobl, 3. Bürgermeister Manfred Schlosser und Georg Wendl am Parkplatz bei Sitzambuch zusammen. Sie alle waren sich einig, dass Bürgermeister und Stadtrat die Möglichkeit zur Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes auf dem städtischen Parkplatz prüfen sollten.Dieser ist vor über 30 Jahren vom Freistaat Bayern gefördert worden und sollte als Parkmöglichkeit für Skifahrer und Besucher des Skilifts in Sitzambuch dienen.Die Stadträte von SPD, CWU und FW stellten jedoch fest, dass dieser Parkplatz bisher selten genutzt wurde. Sie waren sich einig, dass er als Wohnmobilstellplatz sinnvoller sei und eine bessere Akzeptanz erreichen würde. Als triftige Gründe führten sie an: Standort mit wunderbarer Fernsicht über den Oberpfälzer Wald und in sehr ruhiger Lage, optimal für eine ständig wachsende Wohnmobilgemeinde auf der Suche nach Ruhe und Abgeschiedenheit; einfache Bereitstellung einer markierten Feuerstelle; problemlose Einrichtung von ausreichenden Stromanschlüssen für die Hälfte der Stellplätze und leichter Anschluss einer Ver- und Entsorgungsstation über den neu zu bauenden Kanal zwischen Sitzambuch und Demenricht.Zielgruppe wären nach Meinung der Räte Wanderer, Mountainbiker und Gleitschirmflieger. Eine Karten- oder Infotafel wäre deshalb zu errichten. In der näheren Umgebung existiert nichts Vergleichbares. Entsprechende Gastronomie wäre mit Zoiglstube in Sitzambuch und Buchberghütte vorhanden. Wichtig war den Stadträten, dass es keine unmittelbaren Nachbarn und damit keine Konflikte gibt. Aktuell dient das Areal als Baumateriallager für die Dorferneuerung .Eventuell könnten sich nach dem Abschluss der Dorferneuerung mit Herrichten der Fläche für Wohnmobile Synergieeffekte ergeben, zeigten sich die Stadträte offen. Was die Abrechnung mit den Campern betreffe, verwiesen die Antragsteller auf ein autarkes Gebühren-Abrechnungssystem, das sich in diesen Kreisen weitgehend etabliert habe.