Draußen auf dem Marktplatz jubelt Brigitte Träger irgendwo zwischen Heidschibumbeidschi und Feliz Navidad. Drinnen im Rathaussaal heißt es frei nach Jogi Löw: "Högschde Konzentration" auf das Radverkehrskonzept der Stadt Amberg.

Zu enge Radwege

Etwas für Pendler tun

Die letzte Stadtratssitzung des Jahres nötigte am Montag noch einmal alle Konzentration ab. Auf 60 Powerpoint-Folien legte Heike Prahlow von der beauftragten Planungsgemeinschaft Verkehr PGV-Alrutz aus Hannover detailliert die An- und Grundsätze, die Methoden und Ergebnisse des Radverkehrskonzepts für die Stadt Amberg dar.Ein Vorgehen, das nicht allen Stadträten gefiel. "Für mich waren das zu viele Allgemeinplätze und zu wenig Konkretes", bemängelte CSU-Fraktionsvorsitzender Dieter Mußemann. Der dem Konzept zwar grundsätzlich natürlich sehr positiv gegenüber steht, mit der Umsetzung aber lieber heute als morgen anfangen würde. "Ich will wissen: Was wird 2018 bewegt?", so Mußemann.Punkte, die bewegt werden müssen, hatte Heike Prahlow tatsächlich reichlich dabei. 179 konkrete Vorschläge, wie im Stadtgebiet der Fahrradverkehr besser geregelt, verbunden und ausgestattet sein sollte, hat sie gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin Linn Schröder zusammengestellt. Dabei waren die beiden in den vergangenen Monaten mit dem Fahrrad in Amberg unterwegs und haben erkennen müssen, dass hier reichlich zu tun ist. Rund 9,9 Millionen Euro, so die Schätzung, müssten in den kommenden zehn Jahren investiert werden, um das Amberger Radwegenetz einigermaßen auf Vordermann zu bringen."Wir haben hier viele Radwege, die einfach zu eng sind", erläuterte Heike Prahlow am Beispiel der Regensburger Straße. Die natürlich nicht die einzige Stelle im Stadtgebiet darstellt, an der das der Fall ist. Großes Manko ist laut Prahlow auch, dass oft das durchgängige Fahren auf Radwegen nicht möglich ist. "Wir hatten in Amberg am Anfang Orientierungsprobleme", sagte sie. Auf der anderen Seite ist ihr aber auch aufgefallen, dass die Radfahrer bei baulichen Veränderungen stets in die Planungen einbezogen werden.Der Stadtrat nahm das Konzept am Montag überwiegend positiv und einstimmig zur Kenntnis und an. "Mich schrecken auch die zehn Millionen Euro in zehn Jahren nicht", so Hans-Jürgen Bumes (Grüne). "Vor allem, wenn ich überlege, was wir für den Autoverkehr ausgegeben haben." Auch Dieter Amann (SPD) erkannte das Licht am Horizont: "Jetzt diskutieren wir schon 20 Jahre über ein Fahrradkonzept. Und jetzt haben wir endlich mal eines", stellte er fest.Am Ende war auch Dieter Mußemann wieder vollkommen versöhnt mit dem Konzept. Und OB Michael Cerny blickte schon mal in die radltechnische Zukunft dieser Stadt: "Wir müssen weg von den gegenläufigen Fahrradwegen, die in Amberg so beliebt sind", sagte er. Und er erkannte die unbedingte Notwendigkeit, nicht nur etwas für Gelegenheitsradler oder Touristen zu tun. "Wir müssen auch den Pendlern etwas anbieten", so Cerny. Brigitte Träger kommentierte das mit: "Pa ra pa pa pam."