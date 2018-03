Tauziehen um Nato-Standort in der Oberpfalz

Neben Ulm und Amberg ist als Standort für das neue Nato-Kommando "Strategische Verlegung" auch Grafenwöhr im Gespräch. Der Weidener CSU-Bundestagsabgeordnete Albert Rupprecht macht sich bei Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen für die Ansiedelung im Landkreis Neustadt/WN stark.