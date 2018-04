Thomas Lukow ist ein Stasi-Opfer. Er kennt die Absurditäten des DDR-Regimes. Wovon er redet, weiß er nur zu gut. Wurde er selber doch 1981 wegen versuchter Republikflucht zu 20 Monaten Freiheitsentzug verurteilt, die er in Berlin-Hohenschönhausen und in Bautzen II abgesessen hat. Auf Einladung des Dr.-Johanna-Decker-Gymnasiums und in Zusammenarbeit mit der Hanns-Seidel-Stiftung sprach Lukow nun vor den 9. und 10. Klassen.

20 Monate Gefängnis

Bis zur Wende

Bands in der DDR Thomas Lukow berichtete von der Leipziger Renft-Combo, aus der 1962 die Band The Butlers entstand und die Wegbereiterin der Beatbewegung in der DDR war. Dann kam er auf die populären "Sputniks" zu sprechen, die 1966 unter dem Druck der DDR-Führung wegen der "modernen Gitarren" aufgelöst wurden. Unpolitische Bands wie Karat kamen aufgrund ihrer Texte über viele Jahre gut in der DDR an, wobei der "Der blaue Planet" (1981) zu einer Hymne der Friedens- und auch Ökobewegung wurde. Songs wie "Tritt ein in den Dom" (1972) der Band Electra wurden vom DDR-Rundfunkprogramm abgesetzt und konnten erst Jahre später auf Platte erscheinen. Egal, ob bei den Puhdys, der Band City oder Nina Hagen - die staatlichen Kontroll- und Sicherheitsorgane beäugten kritisch jeden neuen metaphorischen Text. Bei West-Auftritten reisten Spitzel mit.

Aufgewachsen in Potsdam und Ost-Berlin, durchlief Thomas Lukow, Jahrgang 1959, bis zu seinem 18. Lebensjahr den typischen Lebensweg der DDR-Jugend als Jungpionier und FDJ-Mitglied. Er wandte sich aber dann von der SED-Diktatur ab. Freiraum und Identitätsfindung ermöglichten ihm die alternative Musik- und Kulturszene im Bezirk Prenzlauer Berg. Früh gründete er eine eigene Band und kam aufgrund der Texte und der dahinter vermuteten Einstellung bald in die Observation der Stasi. Als 21-jähriger wurde er 1981 zu 20 Monaten Gefängnis wegen versuchter Republikflucht verurteilt. Nach der Entlassung engagierte er sich weiter in der Kulturszene und in kirchlichen Friedenskreisen. Dabei wurde seine Stasi-Akte dicker und dicker. 1989 konnte er schließlich mit Ehefrau und Kindern nach West-Berlin ausreisen. Er ist seit 2000 in der politischen Bildungsarbeit tätig, unter anderem im Stasi-Museum.Die Themenblöcke "Kindergarten und Schule" sowie "Marschlieder oder Rockmusik?" bildeten Schwerpunkte der beiden 90-minütigen Referate. In den 80er-Jahren besuchten über 80 Prozent der jeweiligen Jahrgänge die Kinderkrippen (für Mädchen und Buben bis drei Jahre) und über 95 Prozent die Kindergärten. Die Betreuung und Erziehung erfolgte auf der Grundlage einheitlicher und verbindlicher Vorgaben. Durch die Rundumversorgung der Kleinen war es möglich, dass die Mütter schnell wieder arbeiten und die schwache Wirtschaft unterstützen konnten. Zudem setzte dies den Staat in die Lage, die Kinder in seinem Sinne auf ihr Leben und Wirken in der sozialistischen Gesellschaft vorzubereiten und mit dem Schulsystem nach seinem Bildungskonzept eine sozialistische Persönlichkeit zu entwickeln. Eng damit verbunden waren vormilitärische Erziehung und Wehrkunde, Ausgrenzungen kritisch Denkender, die Betonung der deutsch-sowjetischen Freundschaft, die Hinführung zur staatlichen Jugendweihe und zur Jugendorganisation der FDJ ab der 8. Klasse; ohne Mitgliedschaft in der Freien Deutschen Jugend war der Weg zum Abitur kaum möglich.Im zweiten Vortrag erläuterte Lukow die Entwicklung in der Unterhaltungsmusik der DDR, ihre Marsch- und Schlagermusik und die sich entwickelnde alternative Beat-, Rock- und Punkmusik, die für die Musiker immer eine Gratwanderung zwischen Akzeptanz und Verbot bedeutete. Lukow spannte anhand der Entwicklungen verschiedener Bands und der Haltung der Führung zur Unterhaltungsmusik einen Bogen von den 60er-Jahren bis zur Wende.