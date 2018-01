So schnell kann es gehen. Eine Dringlichkeitsliste der Stadt zum Straßenausbau hat eine neue, eine politische Dimension bekommen. Weil die Freien Wähler mit einem Volksbegehren Druck machen und ein Ministerpräsident in spe schon mal viel verspricht.

Stadt lässt es schleifen

Weiter wie bisher

Für die Verbesserung oder Erneuerung von Ortsstraßen und beschränkt-öffentlichen Wegen werden keine Beiträge erhoben. Auszug aus dem Gesetzentwurf des Volksbegehrens

Straßenausbaubeiträge belasten Anlieger unverhältnismäßig und teilweise existenzbedrohend. Auszug aus der Begründung des Volksbegehrens

Als der Bauausschuss und der Stadtrat im November die Liste wohlwollend zur Kenntnis nahmen, war das lokalpolitische Routine. Entsprechend wenig Diskussionsbedarf herrschte, weil sowieso jeder wusste, dass es bei der Abrechnung der Maßnahmen wieder Ärger mit dem einen oder anderen Anlieger geben wird, weil er bis zu 80 Prozent der Kosten zu berappen hat. Inzwischen haben ganz andere Akteure das Thema besetzt."Wir wollen den Druck aufrechterhalten", sagt der Freie Wähler (FW) Erwin Niklaus. Er hat in seiner Nachbarschaft ("Wir sind gebrannte Kinder") bei zwei abendlichen Spaziergängen schon 42 Unterschriften (Stand Donnerstag) für das Volksbegehren "Straßenausbaubeiträge abschaffen - Bürger entlasten!" gesammelt. Das verspricht inzwischen auch Markus Söder (CSU) als künftiger Ministerpräsident. Doch Niklaus und die FW sind nicht nur sauer, weil ihnen ein Wahlkampfthema geklaut wurde, sie trauen der Zusage nicht.100 bis 150 Millionen Euro dürfte die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge für Anlieger den Freistaat erst einmal kosten, schätzen die Initiatoren des Volksbegehrens. Weshalb, das lässt sich sehr gut an der Prioritätenliste der Stadt ablesen. Nicht weniger als 42 Straßen außerhalb der Altstadt sind dort aufgeführt. Eingestuft werden sie in die Kategorie I als "höchste Dringlichkeitsstufe" und "überfällig" (insgesamt 7), Stufe II ("sehr hohe Dringlichkeit", 6) und III als von noch "hoher Dringlichkeit" (29).Welche Dimensionen das sind, ist ebenso der Sitzungsvorlage zu entnehmen. Wenn dieser Katalog in den nächsten 10 bis 15 Jahren abgearbeitet werden soll, dann müssten jährlich vier bis sechs Straßen erneuert werden. Während der zurückliegenden 20 Jahre waren es im Schnitt aber "durchschnittlich weniger als eine". Wenn Niklaus angesichts dessen von einem enormen "Investitionsstau" spricht, verwundert das nicht. Er wohnt in der Frühlingstraße in Eglsee, wo es 2015/16 mächtig Ärger gegeben hat, weil 350 000 Euro auf die dortigen Hauseigentümer umgelegt wurden.Der Freie Wähler macht sich deshalb keine Sorgen, die landesweit nötigen 25 000 Unterschriften für die erste Hürde des Volksbegehrens zusammenzubekommen. "Wir haben allein 60 000 Mitglieder", und davon würden sicherlich viele in ihrem persönlichen Umfeld - wie er selbst auch - Klinkenputzen gehen. Öffentliche Stände planen die Amberger FW deshalb nicht. Am Sonntag soll eine erste Zwischenbilanz gezogen werden. Obwohl nun auch Markus Söder im Wort steht, traut Niklas dem Frieden nicht. Das Volksbegehren formuliere schließlich schon einen genauen Gesetzestext (siehe Zitat). Alles andere bewege sich auf der Ebene eines Wahlversprechens, das auch noch "auf die politische Zeitschiene" geschoben, sprich parlamentarisch zerredet, werden könnte.Eile ist für die Stadtverwaltung nicht angebracht, obwohl für jede Maßnahme eine Vorlaufzeit von zwei Jahren veranschlagt wird. Mit einem knappen "Nein" antwortete die Pressestelle auf die Frage, ob die Planung von Straßenerneuerungen bereits im Licht eines eventuellen Wegfalls der Kostenbeteiligung der Anlieger betrachtet werde. Das gilt auch für Straßen der Kategorie "überfällig".

Es ist schon bezeichnend. Vor wenigen Jahren noch wäre das Versprechen, das Wort eines bayerischen Ministerpräsidenten der sofortige Tod eines Volksbegehrens gleichen Inhalts gewesen.

Die Freien Wähler treten derzeit selbstbewusst den Gegenbeweis an. Sie lassen ihr Volksbegehren zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge einfach weiter laufen. Erfolgreich. Das wird doch nichts mit dem Verlust politischer Glaubwürdigkeit zu tun haben?