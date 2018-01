Einen ordentlichen Aufschlag gegenüber der vorsichtigen Planung von 15 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen des Freistaats für Amberg ergab die am Freitag veröffentlichte tatsächliche Summe: 17 061 740 Euro. Das kommt der Schuldentilgung zugute. Die dafür im Haushalt 2018 aufzuwendende Summe war von ursprünglich 2 Millionen Euro auf knapp 330 000 Euro geschrumpft, nachdem der Hauptausschuss etliche zusätzliche Anträge der Parteien genehmigt hatte. Das Gremium verband das mit der Zusicherung, alle überplanmäßigen Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen für die Tilgung zu verwenden. Bei dieser Grundtendenz bleibe es, versicherte OB Michael Cerny am Freitag. Die hohe Summe verschaffe aber - zusammen mit dem besser als geplant ausfallenden Jahresergebnis 2017 - zusätzliche Spielräume. Jetzt könne man doch 2 Millionen Euro tilgen und zugleich weitere Mittel für strategische Themen oder Rückstände im Unterhalt aufwenden. Er wolle das Geld aber nicht sofort zur Disposition stellen, sondern unterjährig Entscheidungen dazu treffen. Seite 30