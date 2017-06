Für Haus- und Gartenbesitzer ist der Samstag gerne mal Großkampftag. Es wird gesägt und geklopft, gebaut und gerissen - und dann hat der Wertstoffhof zu. Ärgerlich, aber Vergangenheit. Denn im Industriegebiet Nord ist jetzt auch am Samstagnachmittag auf.

Samstag bis 16 Uhr

Second-Hand-Markt

Öffnungszeiten Die beiden Wertstoffhöfe auf Stadtgebiet wechseln sich in ihren Öffnungszeiten so ab, dass von Montag bis Samstag immer einer angefahren werden kann.



In Gailoh (Im Frauental 7) ist zu folgenden Zeiten offen: Montag, Mittwoch, Freitag: 10 bis 12 Uhr; Dienstag, Donnerstag: 16 bis 18 Uhr - Samstag: 9 bis 12 Uhr.



Im Industriegebiet Nord (Max-Planck-Straße 25, Zufahrt über August-Borsig-Straße) ist geöffnet wie folgt: Montag, Mittwoch, Freitag: 16 bis 18 Uhr; Dienstag, Donnerstag: 10 bis 12 Uhr - Samstag: 13 bis 16 Uhr. (ass)

Nicht alle Amberger sind glücklich damit, dass der zweite städtische Wertstoffhof von der Reiterstraße weg ins Industriegebiet Nord in die August-Borsig-Straße gezogen ist. Doch der Firma Bergler, die vor einiger Zeit das Verwertungsunternehmen Schmid & Zweck übernommen hat, war es zu eng am alten Standort. "Viele Leute sagen, dass es jetzt zu weit ist", sagt Marion Bergler, die Geschäftsführerin des Unternehmens. "Auf der anderen Seite danken es uns zum Beispiel die Raigeringer." Marion Bergler stellte am Donnerstag gemeinsam mit Betriebsleiter Christian Deinzer dem Umweltausschuss die neue Anlage vor.Nach wie vor gilt - wie bisher - die Aufteilung der Öffnungszeiten auf die beiden Wertstoffhöfe in Immenstetten und Gailoh. Am Samstag kann von 9 bis 12 Uhr Gailoh und von 13 bis 16 Uhr der Standort im Industriegebiet Nord angefahren werden. Dort will die Firma Bergler auch ihr bisheriges Spektrum noch erweitern. "Wir wollen, wenn wir mit dem Bau ganz fertig sind, hier auch Kompost und Rindenmulch zum Kauf anbieten", so Marion Bergler, die gemeinsam mit ihren beiden Brüdern das elterliche Unternehmen betreibt.Beeindruckt zeigte sich der Ausschuss unter anderem von der gewaltigen Papierpresse, die das angelieferte Material in handliche Ballen verwandelt, die an Spezialunternehmen verkauft werden können. Ausführlich zeigten Bergler und Deinzer, welche Artikel inzwischen abgegeben werden können - in Haushaltsmengen meist sogar völlig kostenfrei. Beispielsweise Hartplastik wie alte Regentonnen, behandeltes und nicht behandeltes Altholz, alle Sorten von Metall, Verpackungsstyropor, Fette, Altkleider, Batterien oder jede Art von Kartonagen.Für eine Gebühr von 2,50 Euro ohne und vier Euro mit Felgen dürfen auch Autoreifen dagelassen werden. Dazu natürlich alle Arten von Müll und Wertstoffen, die auch über das städtische Hol- und Bringsystem entsorgt werden können. Und weil man brauchbare Sachen ja nicht wegschmeißen soll, bietet die Firma Bergler im Wertstoffhof auch noch einen kleinen "Laden" an, in dem solche Dinge, seien es Möbel oder Elektrogeräte preisgünstig erworben werden können. Hier können entsprechende Gegenstände natürlich auch abgegeben werden.