Die Frage stand am Anfang von Michael Cernys Laudatio: "Was ist Fairtrade?". Ein Satz aus den Dankesworten von Heike von Eyb darf als Antwort gelten: die Schlussfolgerung aus der Erkenntnis, "dass wir alle gewinnen, wenn wir unser Handeln am Wohl des Planeten ausrichten".

Wie sehr der Stadtrat diese Einstellung unterstützt, zeigte er am Montagabend mit der Verleihung des Umweltpreises 2017 an die "Fairtrade Initiative in der Stadt Amberg". Heike von Eyb und Helmut Kollhoff nahmen den Preis entgegen.Oberbürgermeister Cerny lobte sie nicht nur als Ideengeber, sondern als Motor des Erfolges: "Heike von Eyb und Dr. Helmut Kollhoff arbeiten unermüdlich daran, das Bewusstsein für den fairen Handel in der Öffentlichkeit zu verbreiten und in den Köpfen der Menschen zu verankern." Kollhoff tat dies, indem er eine Initiative startete, um Amberg zur Fairtrade-Stadt zu machen. Als Leiter des Vereins Eine-Welt-Laden sowie in seiner "Zukunftsakademie Amberg" lautete seine Maxime: "Es ist ethisch-moralisch nicht vertretbar, unseren materiellen Wohlstand auf dem Rücken der Armen dieser Welt aufzubauen." Kollhoff fördert zudem das "Globale Lernen" sowie das Unterrichtsfach Zukunft in den Amberger Schulen und hat eine eigene Filmreihe dazu initiiert.Heike von Eyb ist Sprecherin und Leiterin der Steuerungsgruppe "Fairtrade Stadt Amberg" und hat dafür gesorgt, dass auch auf dem Bauernmarkt fair gehandelte Waren angeboten werden. Außerdem hat sie den Zukunftskongress organisiert, der im September die Themen Umwelt, Wege der Kleidung und zukünftige Energieversorgung behandelte. Dass Amberg seit Mitte 2015 den Titel Fairtrade-Stadt trägt, ist für OB Cerny nicht zuletzt auf die Überzeugungs- und Tatkraft der beiden Ausgezeichneten zurückzuführen.