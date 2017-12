Das Friedenslicht hatte Vorfahrt: Noch vor dem Eintritt in die Tagesordnung durfte Pfadfinderin Christina Preuß am Montag im Stadtrat das Friedenslicht aus Bethlehem präsentieren.

Die Aktion geht auf eine österreichische Initiative zurück und erlebt in Deutschland am 3. Adventssonntag ihren Höhepunkt. Die Tochter von Bürgermeister Martin Preuß freute sich, als Vertreterin der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg dieses Zeichen des Friedens in den Stadtrat bringen zu dürfen.Eine vorweihnachtliche Bescherung hatte dann OB Michael Cerny für Stadtbrandrat Bernhard Strobl : Er überreichte ihm das Steckkreuz für besondere Dienste um das Feuerwehrwesen. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann verleiht es als höchste Stufe des Feuerwehr-Ehrenzeichens an Einsatzkräfte, die in besonderem Maße durch Einsatzfreude, Engagement oder Führungskraft aufgefallen sind. Heuer erhielten es acht Oberpfälzer, doch Strobl war bei der Übergabe im Oktober in Regensburg verhindert, weshalb Cerny es jetzt nachreichte. Strobl ist in Weiherhammer geboren und war Kämmerer in seiner Heimatgemeinde, bevor er 1992 zur Stadt Amberg wechselte. Seit 1997 ist er Kommandant der Feuerwehr Amberg und damit Stadtbrandrat. Strobl sagte, er nehme das Steckkreuz an - stellvertretend für seine "tolle Truppe, auf die man sich immer verlassen kann".