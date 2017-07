-Sulzbach. Barrierefreiheit ist ein Thema, das dem VdK-Bayern am Herzen liegt. Nun hat der Kreisverband des Sozialverbands dem Landkreis Amberg-Sulzbach ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt.

"Viele der Liegenschaften des Landkreises sind bereits barrierefrei", lobte Vorsitzende Marianne Kies-Baldasty das Engagement. In dem Gespräch zwischen der VdK-Spitze und Landrat Richard Reisinger verwies das Landkreisoberhaupt unter anderem auf die bereits in Angriff genommene Generalsanierung des Kultur-Schlosses Theuern mit dem Einbau eines Aufzugs sowie die in naher Zukunft bevorstehende Generalsanierung der Berufsschule in Sulzbach-Rosenberg. Andere Gebäude, wie beispielsweise das HCA-Gymnasium, seien bereits barrierefrei umgestaltet worden.