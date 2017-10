Das Interesse der Schatzmeister und Funktionäre war groß, denn mit einer steuerlichen Überprüfung seiner Kasse muss nahezu jeder Verein rechnen. Wenn auch nicht jeder gleich mit hohen Forderungen des Finanzamts überzogen wird.

Amberg. (gfr) Die Infoveranstaltung im vollen ACC machte deutlich, wer mit Zahlungen rechnen muss, dass es aber auch relativ großzügige Freigrenzen gibt, um Vereine, Übungsleiter und Ehrenamtliche von einer Steuerbelastung zu befreien. Auf dem Podium saß auch Friedbert Seidel, Leiter des Amberger Finanzamts, dessen Behörde eingeladen hatte.Regierungsrätin Ida Maschauer ließ wissen, dass Vereine bei Spenden, Mitgliedsbeiträgen, Erbschaften und Zuschüssen von der Steuer befreit sind. Ebenso bei Zinserträgen und Pachterträgen. Auch bei Einnahmen bei sportlichen oder kulturellen Veranstaltungen, die dem Vereinszweck dienen, fallen keine Ertragssteuern an. Für den wirtschaftlichen Betrieb, zu dem Feste, Gaststätte und Werbung zählen, sind dagegen Körperschafts-, Gewerbe- und Umsatzsteuer zu zahlen, wenn der Umsatz 35 000 Euro und der Gewinn 5000 Euro übersteigt. Eine Umsatzsteuer von 19 Prozent fallen ab 17 500 Euro Gewinn an. Ein Verlustausgleich ist grundsätzlich möglich, nur nicht, wenn lediglich der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb ein Minus macht.Mit Übungsleiterfreibetrag, Ehrenamtspauschale und dem Verein als Arbeitgeber befasste sich Ministerialrat Harald Brandl. Er sagte, dass der Übungsleiterfreibetrag bei 2400 Euro liegt, die Ehrenamtspauschale bei 720 Euro. Beides darf aber trotz mehrerer Tätigkeiten in verschiedenen Vereinen nur einmal jährlich in Anspruch genommen werden. Tritt ein Verein als Arbeitgeber auf, sind die Regeln für den Mindestlohn zu beachten. Außer, der Übungsleiterfreibetrag oder die Ehrenamtspauschale werden nicht überschritten.Zum Spendenrecht meinte Ministerialdirigent Volker Freund, dass die Leistungen freiwillig und ohne Gegenleistung sein müssen und dass die Zuwendung maximal 20 Prozent der Gesamteinkünfte des Spenders nicht überschreiten darf. Mitgliedsbeiträge für sportliche oder kulturelle Freizeitzwecke, Kulturförder- und Kunstvereine können steuerlich als Spende abgesetzt werden, nicht dagegen bei Sport-, Musik- oder Faschingsvereinen. Die Bescheinigungen sollten nach amtlichem Muster ausgestellt werden, dürfen aber keine Danksagung oder Werbung enthalten. Bei Spenden bis 200 Euro und Überweisungen für die Flüchtlingshilfe gibt es dagegen vereinfachte Nachweismöglichkeiten.Auch Oberbürgermeister Michael Cerny nahm an dem Treffen teil. Für Vereine werde es angesichts eines relativ komplexen Steuerrechts immer schwieriger, Mitglieder zu finden, die das Amt des Kassiers übernehmen. Wichtig sei ein enger Kontakt zwischen Vereinen und Finanzbehörden. Auch Landrat Richard Reisinger sprach ein Grußwort: Den Vereinsverantwortlichen gebühre Anerkennung, Wertschätzung aber auch Anteilnahme, da sie sich um die Finanzen in ihrem Vereinen kümmern.Steuern zahlen, das bereite niemandem Freunde, sagte Finanzstaatssekretär Albert Füracker. Daher unterstützen die örtlichen Finanzämter, "die"Gesichter der Finanzverwaltung vor Ort", seit 2011 in fast 50 Infoveranstaltungen mit mehr als 33 000 Teilnehmern die Vereine bei der Bewältigung ihrer Steuerfragen. Ein Staat funktioniere nur, wenn sich Ehrenamtliche einbringen. Sie seien das Rückgrat der Gesellschaft. Während sich im Bundesschnitt 44 Prozent der Deutschen ehrenamtlich engagieren, seien es in Bayern 47. Beim Finanzamt sind für Stadt und Landkreis 1050 Vereine registriert.