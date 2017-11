Warum das vor einigen Jahren so gemacht wurde, daran kann sich heute keiner mehr richtig erinnern. Dass die vorfahrtsberechtigte Einmündung des Galgenbergwegs in die Steingutstraße ein Problem darstellt, wissen aber alle. Jetzt geht es an die Lösung.

Absolute Kehrtwende

Verkehrsausschuss Abbiegen keine Gefahr



Ist es nicht gefährlich, wenn Autos von der Max-Josef-Straße kommend nach links in den Altstadtring einbiegen - und es steht ein Bus an der Haltestelle? Das hatte Martin Preuß (CSU) in der Julisitzung des Verkehrs- und Bauausschusses wissen wollen. Möglicherweise solle doch an diesem neuralgischen Punkt ein Linksabbiegeverbot ausgesprochen werden, so sein Vorschlag.



Nach Mitteilung des Stadtplanungsamtes stehen die Busse aber nur jeweils kurz an der Haltestelle. Entsprechend falle auch die Sichteinschränkung aus, wenn dicht an die Haltelinie herangefahren werde. Ein Unterbinden des Linksabbiegeverkehrs sei nicht erwünscht, weil sonst von den zwangsweisen Rechtsabbiegern häufig abenteuerliche Wendemanöver auf dem Kaiser-Wilhelm-Ring veranstaltet würden. (ass)

Und die sieht so aus, dass künftig an dieser komplizierten Stelle vor der Bahnunterführung das Rechts-vor-links aufgehoben wird und die Steingutstraße die Vorfahrt erhält. So, wie es bis vor einigen Jahren gewesen ist. Einstimmig votierte jetzt der Verkehrsausschuss dafür, dieses Ärgernis endlich zu beseitigen.Immer wieder hatten sich die Anwohner der angrenzenden Wohnviertel in den vergangenen Jahren beschwert, weil dort künstlich eine enorme Gefahrenstelle auf dem Schulweg ihrer Kinder geschaffen worden war. Bislang waren die Proteste und Eingaben aber vergebens geblieben. Erst im Juli hieß es zu diesem Thema im kombinierten Verkehrs- und Bauausschuss, in der dortigen Zone 30 gelte strikt die Regel rechts vor links, irgendwelche optischen Querungshilfen könnten nicht eingebaut werden.Jetzt die absolute Kehrtwende: Rechts vor links wird aufgehoben, zudem eine Markierung und ein Fußgängerpiktogramm aufgebracht. "Aufgrund der uneinsichtigen Stelle im Bereich der Einmündung des Galgenbergwegs in die Steingutstraße im Kurvenbereich waren sich alle Beteiligten einig, dass es hier zur Verbesserung der Verkehrssicherheit vor allem für Schulkinder zu vertreten wäre, den Galgenbergweg durch Verkehrszeichen zukünftig der Steingutstraße unterzuordnen", heißt es wörtlich über die dem Ausschuss vorgelagerte Besprechung von Verkehrsbehörde und Polizei.Von den Stadträten und anderen Beisitzern im Ausschuss gab es für diese Entscheidung durch die Bank großen Beifall. Es sei schon eine sehr sonderbare Situation an dieser Stelle gewesen und ein Wunder, dass da nicht mehr passiert sei. Wobei es auch viel einfacher gegangen wäre, wie Peter Hofrichter, der Vertreter der Polizei im Verkehrsausschuss, am Mittwoch anmerkte: "Man hätte ja auch einfach die Zone 30 erst nach der Einmündung beginnen können", so sagte er. Dann hätte an der besagten Stelle der Verkehr auch schon in den vergangenen Jahren so geregelt werden können, wie es vorher war und jetzt wieder ist.