Tempo 30 vor Schulen und Kindergärten - das wünscht sich jeder, der dort ein Kind hat. Dass die Umsetzung dieses Wunsches gar nicht so einfach ist, das musste jetzt der Verkehrsausschuss erfahren.

Gegen den Vorschlag

Temporäre Zonen

Da muss es doch Spielräume geben. Uli Hübner (SPD) etwas sprachlos zur zeitlichen Begrenzung der Geschwindigkeitsbeschränkung

Die Diskussion an sich verfolgt die Stadträte schon seit vielen Jahren: Weil vor vielen Schulen und Kindergarten im Stadtgebiet viel zu schnell gefahren wird, soll dort Tempo 30 eingeführt werden. Mittlerweile liegen viele dieser Einrichtungen wie die Max-Josef-Schule oder der Kindergarten St. Konrad in Ammersricht ohnehin in zwischenzeitlich eingerichteten Tempo-30-Zonen. Vor der Volksschule Ammersricht oder dem Gregor-Mendel-Gymnasium dürfen aber weiterhin 50 km/h gefahren werden.Nun beschloss der Verkehrsausschuss im März, vor zahlreichen Schulen und Kindergärten die Geschwindigkeit auf 30 zu reduzieren. Eine entsprechende Anfrage beim Innenministerium ergab dann auch einen positiven Bescheid - allerdings mit der Einschränkung, die Geschwindigkeitsreduzierung sei auf die Zeiten zu reduzieren, in denen auch tatsächlich "richtiger" Schulbetrieb herrsche. Also Beispielsweise bei der Volksschule Ammersricht von 7 bis 17 Uhr, in Raigering hingegen von 7 bis 14 Uhr. Jeweils von Montag bis Freitag, versteht sich.Eine Einschränkung, mit der sich die SPD-Stadträte am Donnerstag erst einmal nicht abfinden wollten. "Wir werden gegen diesen Beschlussvorschlag stimmen, weil da der Ärger schon vorprogrammiert ist", sagte Fraktionsvorsitzende Birgit Fruth. "Wir wollen das generell - und Ende." Nicht ganz so vehement argumentierte Klaus Ebenburger (Grüne), der vorschlug, keine zeitliche Beschränkung zu machen, wenn es dafür eine rechtliche Handhabe gebe. "Müssen wir das oder können wir das machen?""Da muss es doch Spielräume geben", sagte hingegen Uli Hübner (SPD). Musste sich aber dahingehend belehren lassen, dass die Straßenverkehrsordnung, auf dem diese Aussage des Innenministeriums basiere, eben ein allgemeingültiges Bundesgesetz sei. "Das Innenministerium sagt daher ganz deutlich, dass das nur für die Schulbetriebszeiten gelten darf."Weiter gedacht, so Klaus Ebenburger, würde das ja bedeuten, für jeden einzelnen Schultag ein eigenes, entsprechendes Schild machen zu müssen. "Theoretisch müssen wir sogar Klappschilder anbringen, die wir in den Ferien zumachen", bestätigte ihn indirekt der Leiter der städtischen Verkehrsbehörde, Reinhard Gräml. "Aber wir können hier keine Lex Ambergensis machen, das muss uns klar sein", ergänzte er.Das System funktioniert nach Auskunft des Vertreters der Polizei im Ausschuss übrigens in Schnaittenbach schon seit Jahren nahezu problemlos. Vor der dortigen Grundschule wurde mittels einer Ausnahmegenehmigung ein Schild angebracht, das die Geschwindigkeit auch nur zu bestimmten Zeiten reduziert.Künftig gilt zusätzlich zu den bisher schon verkehrsberuhigten Bereichen bei anderen Schulen vor folgenden Schulen die temporäre Reduzierung auf 30 km/h: Volksschule Ammersricht (Hirschauer Straße), Gregor-Mendel-Gymnasium Raigeringer Straße), Dreifaltigkeitsschule (Krumbacher Straße), Luitpoldschule (Luitpoldstraße), Staatliche Realschule (Fuggerstraße), Gymnasiumstraße (Erasmus-Gymnasium) - alle Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr. Der Häustbergweg vor der Grundschule Raigering ist Montag bis Freitag von 7 bis 14 Uhr betroffen.Eine parallele Entscheidung traf der Ausschuss anschließend für einige Kindergärten. Betroffen sind hier die Pfistermeisterstraße (Schelmengraben), die Oberntrautstraße (St. Georg) und die Podewilsstraße (Kochkeller).