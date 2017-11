Ärgerlich oder schlicht notwendig? Die Meinungen gehen zum Teil weit auseinander, ob die Lieferzeiten in der Fußgängerzone ausgeweitet werden sollen. Der Verkehrsausschuss versuchte sich mal wieder an einem Kompromiss.

Beide Augen zugedrückt

Netta findet Kompromiss

Ende Juli diskutierte sich bereits der kombinierte Bau- und Verkehrsausschuss die Köpfe heiß, ohne zu einer Lösung zu kommen. "Zurück zum Runden Tisch", lautete am Ende die Kapitulation. Dieser Zusammenschluss der Gewerbetreibenden sollte noch einmal reden und dann eine erneute Empfehlung aussprechen. Nun lag dem Verkehrsausschuss diese vor: Montag bis Samstag von 18 Uhr bis 11 Uhr.Bisher war es so "geregelt", dass zwar offiziell nur bis 10 Uhr angeliefert werden durfte, die Verkehrsüberwachung danach aber beide Augen kräftig zudrückten, wenn doch noch ein Fahrzeug in die Fußgängerzone einfuhr. Ein Zustand, den Verkehrsreferent Bernhard Mitko so nicht länger hinnehmen wollte. "Das ist für mich kein Dauerzustand", sagte er. Mitko machte im Ausschuss unmissverständlich deutlich, dass wenn kein Kompromiss zustande kommt, die Verwaltung künftig rigoros die bestehende Regelung umsetzt und nach 10 Uhr in der Fußgängerzone Strafmandate verteilt.Also 11 Uhr, wie es der Runde Tisch in einer erneuten Sitzung angeboten hat? "Da bin ich absolut dagegen", sagte Uli Hübner (SPD) mit Blick nach Regensburg, wo ab 10.30 Uhr kein Lieferverkehr mehr in der Fußgängerzone sein darf. "Wir müssen da keine Vorreiterrolle übernehmen", so Hübner, der sich deswegen aber keineswegs als Gegner der regionalen Wirtschaft betrachten lassen will.11 Uhr, so Emilie Leithäuser (FDP), die auch am Runden Tisch sitzt, sei ja an sich schon ein Kompromissvorschlag dieses Gremiums. "Wir waren da schon bei 12 Uhr." Und es wäre ein guter Kompromiss, pflichtete ihr Barbara Lanzinger (CSU) bei. "Schließlich schieben sich ja auch die Einkaufszeiten nach hinten. Die Verwaltung wäre damit auf der richtigen Seite." Die nach Ansicht von Klaus Ebenburger (Grüne) aber eher die falsche ist. Ebenburger fürchtet, dass auch um 11 Uhr nicht das Ende der Fahnenstange erreicht wäre. "Dann kommt der erste um fünf nach elf, der zweite um zehn nach und so weiter und so fort." Seine Meinung: "Die werden danach wieder versuchen, das auszuweiten."Ins gleiche Horn stieß Dieter Amann (SPD), der einen etwas einseitigen Blick auf den Handel bemängelte: "Wir haben nicht nur eine Einkaufsstadt. Dort existieren auch Cafés, Lokale oder Eisdielen." Und die hätten da wieder ganz andere Interessen. "Und wenn bei einem Lokal ein Stuhl auch nur ein paar Zentimeter falsch steht, dann kommt schon eine Kontrolle."Bürgermeisterin Brigitte Netta versuchte schließlich den Kompromiss-Kompromiss. 10.30 von Montag bis Samstag. Der Ausschuss nahm das gegen die Stimmen von Hübner, Amann und Ebenburger an.

Der Zebrastreifen in der Eglseer Straße am Eisberg ist ja seit einigen Wochen wieder da. Jetzt bekam der Verkehrsausschuss die entsprechenden Zahlen über Fußgänger und Autofahrer nachgereicht. Am 27. September wurde mit dem Ergebnis gezählt, dass zwischen 15.30 und 17.30 Uhr pro Stunde 222 Kraftfahrzeuge auf der Eglseer Straße fuhren. Das liegt über der notwendigen Grenze von 200. Fußgänger waren es zur gleichen Zeit 41. Da in der Morgenspitze normalerweise auch noch die Schulkinder unterwegs sind, reicht das laut Stadtplanungsamt, um einen Zebrastreifen an dieser Stelle genehmigen zu können.

Kein Zebrastreifen am MilchhofAmberg. (ass) Genügt die Fahrzeug- und Fußgängerfrequenz an der Eglseer für einen Zebrastreifen, so reicht sie an der Hans-Thoma-Straße im Milchhofviertel nicht ganz aus. Zwischen 7.15 und 8.15 fuhren an der Barbaraschule nur 152 Autos vorbei, zur selben Zeit kreuzten weniger als 50 Menschen die Fahrbahn in dem Bereich, für den ein Zebrastreifen angedacht war. Dazu das Stadtplanungsamt: "Wegen der Lage in einer Tempo-30-Zone, der deutlichen Unterschreitung der Mindestfrequenzen an Fußgängern und Kraftfahrzeugen sowie der fehlenden Bündelung muss aus Sicht der Verkehrsplanung ein Fußgängerüberweg in der Hans-Thoma-Straße eindeutig abgelehnt werden. "