Die Diskussion ist beinahe so alt wie die Fußgängerzone: Bis wann dürfen die Lieferanten mit ihren Autos in diesen Bereich einfahren? Der Verkehrsausschuss musste sich mit dieser Thematik beschäftigen - und kapitulierte.

Bleiben lange stehen

Amberg. (ass) Bisher gilt für die gelben, weißen und bunten Lieferfahrzeuge, die vor allem am Vormittag die Läden in der Georgenstraße beliefern, die strikte Beschränkung bis 10 Uhr. Die aber jetzt schon eher theoretisch auf dem Papier steht, da sich nur wenige Lieferdienste daran halten. Der Runde Tisch hat nun vorgeschlagen, die Zeiten den tatsächlichen Gegebenheit anzunähern. Entsprechend legte die Verwaltung dem Verkehrsausschuss am Donnerstag den Antrag vor, die Lieferzeiten künftig von Montag bis Freitag um 11.30 Uhr und am Samstag um 10.30 Uhr zu beenden."Wir sehen das anders", machte Uli Hübner für die SPD-Fraktion deutlich. "Wir sollten das nicht so festlegen, weil es so ist", hielt er dem Pragmatismus des Runden Tischs entgegen. Hübner und mit ihm die SPD sieht durch die Aufweichung der Lieferbeschränkung die Attraktivität der Fußgängerzone in Gefahr. "Auch vormittags herrscht hier teilweise schon sehr reger Fußgängerverkehr."Beim Runden Tisch, dem sie auch angehört, hätten aber alle Teilnehmer für eine Ausweitung gesprochen, argumentierte Emilie Leithäuser (FDP). "Denn wenn jemand sein Geschäft um 10 Uhr aufmacht, dann kann er nicht um 9 Uhr beliefert werden."Dass nicht alle Gewerbetreibenden der Innenstadt so denken und länger Lieferverkehr wollen, das unterstrich Aydin Ayten von Amberger Bunt, der selbst einen Imbiss hier betreibt. Teilweise stünden die Lieferautos bis zu einer halben Stunde in der Fußgängerzone herum und würden Leute mit Fahrrad oder Kinderwagen behindern, so hat er beobachtet. Für ihn sei es manchmal nahezu unmöglich, vor seinem Laden die Stühle und Tische aufzustellen."Aber wir leben doch heute nach dem Just-in-time-Prinzip", argumentierte Martin Preuß (CSU) dagegen. Da müsse man sich eben auch für neue Entwicklungen entsprechend öffnen. Lange wogte die Diskussion hin und zurück, dann entschied sich der Ausschuss einstimmig dafür, noch einmal mit den Mitgliedern des Runden Tisches zu sprechen, um herauszufinden, wie dringlich der Antrag ist. Ein Vergleich mit anderen Städten wäre im Übrigen auch nicht verkehrt, gab Uli Hübner (SPD) der Verwaltung mit auf den Weg.